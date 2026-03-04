Madagascar: Espèces protégées - Un réseau de trafiquants de tortues démantelé à Toliara

Un nouveau coup de filet a été mené dans la lutte contre le trafic d'espèces protégées. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a annoncé, hier, la découverte d'un réseau présumé de trafiquants de tortues.

Trois individus ont été interpellés à Toliara dans un local de la ville où étaient détenues illégalement 167 tortues. Selon les premiers éléments de l'enquête, ils appartiendraient à un réseau structuré spécialisé dans le trafic de cette espèce endémique. Les autorités évoquent également d'éventuels liens avec d'autres infractions, notamment des faits susceptibles d'être qualifiés de criminalité organisée et de blanchiment de capitaux.

L'intervention a été déclenchée à la suite de renseignements transmis par un informateur. La Direction de lutte contre la corruption (DULC), au sein du ministère de l'Environnement et du Développement durable, a dépêché une équipe sur place afin de procéder aux vérifications nécessaires.L'opération a été menée en coordination avec la Direction régionale de l'Environnement et du Développement durable (DREDD) Atsimo-Andrefana et la Police nationale, notamment l'Unité d'intervention rapide (UIR) de Toliara.

Les investigations se poursuivent afin d'identifier d'éventuels complices. Les autorités affirment leur volonté de démanteler l'ensemble du réseau impliqué dans ce trafic, qu'elles qualifient de menace grave pour la biodiversité malgache.

Stratégies

Malgré les dispositifs mis en place ces dernières années, le trafic d'espèces protégées demeure soutenu, comme en attestent les saisies régulières enregistrées à travers le pays. L'organe mixte de contrôle élargi du Sud prévoit de se réunir prochainement pour renforcer les mécanismes de lutte contre le braconnage.

« Des stratégies ont déjà été déployées, notamment le recours à des volontaires villageois chargés de signaler les trafics. Toutefois, certains passages échappent encore à la vigilance des autorités. Cette réunion permettra d'identifier les failles et d'ajuster les dispositifs », indique une source proche du dossier. Une mobilisation accrue des acteurs locaux et des forces de sécurité est désormais présentée comme indispensable pour enrayer ce commerce illicite.