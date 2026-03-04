Madagascar: Enseignement supérieur - Les étudiants accèdent à la filière gestion de l'eau

Ils sont cinquante cette année à faire le pari de l'eau. Le 3 mars, l'Université d'Antananarivo a officiellement ouvert une nouvelle voie de formation dédiée à la gestion et au traitement de l'eau. Grâce au programme DEFI EAU, 25 étudiants en licence et 25 en master entament un cursus pensé pour répondre aux réalités du terrain.

Ce parcours, proposé en partenariat avec cinq établissements d'enseignement supérieur, vise à former des profils immédiatement opérationnels. Dans les laboratoires récemment équipés, les étudiants passeront « 60 % du temps en pratique contre 40 % en théorie ». Un choix assumé par l'équipe pédagogique. « Nous voulons former des techniciens capables d'agir concrètement dans les communes, que ce soit en milieu rural ou urbain », explique le Pr Pierre Ravelonandro, responsable pédagogique.

La formation est accessible après concours, étude de dossier et entretien. Les candidats doivent être titulaires d'un DTS ou d'une licence scientifique. Pour cette première promotion, les effectifs ont volontairement été limités. L'objectif est d'assurer un encadrement de qualité avant d'augmenter progressivement le nombre d'étudiants dès l'an prochain.

Autre particularité : les cours sont dispensés en e-learning. Les étudiants suivent les modules, visionnent les vidéos et consultent les supports pédagogiques sur une plateforme numérique dédiée. « Les ressources sont mises en ligne afin que chacun puisse apprendre à son rythme, tout en restant encadré », précise le responsable. Lors du lancement officiel, la ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, Dr Minosoa Anjaratiana Elia Razafindrianiaina, a insisté sur l'importance de former des compétences locales.