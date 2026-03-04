Madagascar: Exploitation - Le pays sécurise l'approvisionnement en graphite

Près de Fotadrevo, dans le Sud-ouest de Madagascar, la mine de Molo est en train de changer le visage de l'industrie du graphite. Exploitée par NextSource Materials, elle produit le graphite SuperFlake, reconnu pour sa qualité, qui alimente déjà des fabricants de batteries à travers le monde. Pour les habitants de la région, cette mine représente à la fois des emplois et l'espoir d'une amélioration des infrastructures locales.

NextSource détient une licence minière de 40 ans et a commencé dès 2021 à construire les installations destinées à produire du graphite concentré. L'entreprise prévoit d'augmenter la production à 150 000 tonnes par an, contre 17 000 tonnes actuellement, ce qui pourrait transformer durablement l'économie locale. Les volumes existants permettent déjà de satisfaire des contrats avec Mitsubishi Chemical Corporation et d'autres clients japonais, offrant ainsi une stabilité commerciale à la mine et à la région.

Pour compléter ses besoins et sécuriser l'approvisionnement de sa future usine d'anodes à Abou Dhabi, NextSource a signé un accord avec la société australienne Syrah Resources au Mozambique. Ce contrat prévoit entre 34 000 et 68 000 tonnes de graphite sur 7 ans, mais il reste secondaire par rapport au rôle central de Molo dans la stratégie de NextSource.

Pour les communautés locales, la montée en puissance de la mine est un double enjeu : elle apporte des opportunités économiques tout en obligeant à développer les infrastructures, notamment le corridor vers le port de Toliara. Des habitants qui travaillaient autrefois dans l'agriculture voient aujourd'hui la mine offrir des emplois stables, et des familles bénéficient de meilleures routes et services. À Molo, l'avenir du graphite se mesure surtout dans le quotidien des habitants : plus de travail, plus de formations et une région qui commence à changer, progressivement, avec la mine comme moteur de ce changement.