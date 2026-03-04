Madagascar: Aménagement - Des constructions illicites démolies

Des constructions illicites érigées à l'intérieur de la Cité universitaire d'Ankatso I ont été démolies hier. L'opération a été menée par des équipes de la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA), en collaboration avec les autorités concernées.

Au total, dix constructions ont été détruites. Il s'agissait principalement de maisons en bois et d'installations précaires recouvertes de tôle. Ces infrastructures comprenaient des marchés et des étals destinés à de petits commerces. « La majorité des lieux étaient occupés par des vendeurs qui n'étaient pas des étudiants, alors même que la zone concernée relève du domaine public de l'État », a précisé une source auprès de la Commune urbaine d'Antananarivo, hier.

Selon les explications fournies, l'enceinte de la Cité universitaire n'est pas destinée à accueillir des infrastructures privées. Seuls les étudiants sont autorisés à résider à l'intérieur du campus. L'installation de ces commerces et habitations précaires constituait ainsi une infraction aux règles en vigueur.

Concertations

Avant d'aboutir à cette démolition, des concertations ont été engagées dès le mois de novembre 2025 avec les personnes concernées. Plusieurs entités, notamment la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA), le Centre Régional des Œuvres Universitaires d'Antananarivo (CROUA), la Jirama et le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (Mesupres), se sont déjà rendues sur place en novembre dernier. À l'issue de ces échanges, une décision a été prise par les autorités compétentes afin de rétablir l'ordre dans cette partie du campus.

Les occupants concernés ont été notifiés officiellement le 13 février. Ils avaient donc été informés à l'avance de la mesure ainsi que du délai qui leur était imparti pour quitter les lieux. Malgré cela, certains vendeurs ont demandé une prolongation du délai pour maintenir leur implantation sur les lieux.

Cette opération s'inscrit dans une volonté de préserver la vocation première de la Cité universitaire d'Ankatso I. Elle vise également à garantir un cadre d'hébergement exclusivement réservé aux étudiants, dans le respect des normes et du domaine public. Malgré les demandes de délai supplémentaire formulées par certains vendeurs, les autorités maintiennent leur décision. Elles rappellent que le site relève du patrimoine de l'État et que sa vocation première demeure l'hébergement des étudiants. D'autres opérations de contrôle pourraient ainsi être menées pour prévenir toute nouvelle installation illicite à l'intérieur du campus.