Madagascar: Affaire Ambohimalaza - Une des victimes en grande difficulté respiratoire

Fitahiana Ratefy, l'un des survivants de la fête d'anniversaire noire de juin 2025, nécessite une intervention chirurgicale urgente.

« Une masse obstrue environ 60% de ses voies respiratoires ; seuls 40 % laissent encore passer l'air. Cette masse continue de croître, sans qu'on puisse déterminer à quel rythme. La solution urgente est une intervention chirurgicale, comme l'ont indiqué les professionnels de santé qui le suivent », a publié sa sœur hier.

La famille lance un appel à l'aide. « Fitahiana (ndlr : la victime) doit être envoyé rapidement à l'étranger, à l'Île Maurice, pour recevoir un traitement, selon les résultats du scanner sortis ce soir (ndlr : hier soir). Les soins nécessaires ne peuvent plus être assurés localement, et une action rapide ainsi qu'un soutien immédiat sont indispensables », a publié Tojo Rahamefy, le cousin de Fitahiana Ratefy. Sa mère insiste sur l'urgence de cette opération. « L'évacuation sanitaire doit être organisée sans délai. (...) Nous demandons qu'il soit opéré dans un pays où il n'existe aucun risque de récidive de la masse », lance-t-elle.

Fitahiana souffre de la même maladie que Tojo Rahamefy : une sténose, un rétrécissement anormal de la trachée. Cette complication est consécutive à la trachéotomie d'urgence réalisée pour les sauver, lors de leur première hospitalisation alors qu'ils étaient dans un état critique. Tojo Rahamefy a déjà été hospitalisé à deux reprises à Maurice pour subir la même opération, mais la masse a repoussé après quelques semaines d'opération. Ce dernier ne serait pas encore tiré d'affaire. « À chaque effort, je me sens essoufflé. Je devais retourner à Maurice le 15 janvier, mais personne ne s'en préoccupe», déplore-t-il, soulignant qu'il se sent abandonné depuis.

Une autre victime de cet anniversaire noir, qui a souffert de cette complication, est décédée à cause d'un retard dans la prise en charge médicale.