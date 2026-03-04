Madagascar: Récompense - Lova Nantenaina décroche le Grand Prix du meilleur documentaire

Le réalisateur malgache Lova Nantenaina est récompensé en Guadeloupe pour son film engagé consacré à la résilience paysanne.

Une consécration internationale pour le cinéma malgache. Le documentaire Chez les Zébus francophones, sorti en 2023, d'une durée de 1 h 43, signé par le réalisateur malgache Lova Nantenaina, a remporté le Grand Prix du Meilleur documentaire au FEMI (Festival régional et international du cinéma en Guadeloupe) 2026, qui récompense l'oeuvre documentaire la plus remarquable de l'édition. Une distinction majeure qui met en lumière un travail de longue haleine et une parole profondément ancrée dans le monde rural.

Tourné sur plusieurs années, le film puise son origine dans « la quiétude de la campagne », confie le cinéaste. Mais le véritable point de départ remonte à des retrouvailles inattendues. En 2007, Lova Nantenaina avait déjà filmé celui qui deviendra le personnage principal du documentaire.

En 2016, alors qu'il venait recueillir les doléances de paysans confrontés à l'accaparement de leurs terres par de riches citadins, il le croise de nouveau par hasard. Cette rencontre ravive une intuition : celle de raconter, au-delà d'un destin individuel, la lutte d'un monde en mutation. Le projet évolue alors progressivement vers un long métrage. « J'avais envie de filmer la résilience et surtout la lutte paysanne pour rester paysan », explique-t-il.

Au coeur du film, une conviction s'impose avec force : la terre ne peut être réduite à une simple marchandise. Elle est indissociable des femmes et des hommes qui en vivent et qui y enracinent leur identité. La communauté filmée incarne une culture paysanne vivace, confrontée à des transformations rapides. L'arrivée d'une route, symbole apparent de modernité et de progrès, devient aussi le vecteur de profonds bouleversements, obligeant les habitants à s'adapter à de nouvelles réalités économiques et sociales.

Reconnaissance

Fruit de sept années de travail, Chez les Zébus francophones reflète un véritable effort collectif mobilisant des talents de la zone de l'océan Indien. Pour son réalisateur, le prix obtenu au FEMI représente bien plus qu'une distinction personnelle : il s'agit d'une reconnaissance des compétences et de la créativité de toute une région. Il nourrit également l'espoir de voir ce succès contribuer à l'essor du secteur cinématographique malgache.

Attaché à la transmission, Lova Nantenaina accompagne aujourd'hui d'autres réalisateurs tout en développant plusieurs projets encore en cours d'écriture. À travers cette récompense, c'est une dynamique de création et de persévérance qui se trouve encouragée, ouvrant la voie à une nouvelle génération de cinéastes.