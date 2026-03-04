Madagascar: Rugby à XV - Le Cosfa reste le patron après six journées

Invaincu en six sorties, le Cosfa domine le classement provisoire du championnat de Madagascar de rugby première division masculine. Derrière, le Club Étoile d'Andranomanalina, ou CEA, et le FT Manjakaray restent à l'affût dans une course intense.

Après six journées disputées, le XXL Energy Top 12 confirme la montée en puissance du Cosfa. Les militaires réalisent un sans-faute avec six victoires en autant de matchs et totalisent 29 points. Leur différence de points (+126) témoigne de leur solidité, tant dans l'engagement que dans l'efficacité offensive. Leader incontesté, le club des militaires affiche également une différence d'essais de +17 par rapport aux essais encaissés, preuve d'un collectif bien huilé.

Le CEA suit de près avec 27 points. Battu une seule fois par les militaires, Andranomanalina présente la meilleure différence de points du championnat (+130) et une différence d'essais de +22, soit la meilleure attaque du championnat à ce stade.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le FT Manjakaray complète le podium avec 24 points, à la faveur de cinq victoires pour une défaite. Les joueurs de Manjakaray restent en embuscade, même si leur différence de points (+47) les place derrière les deux premiers. Derrière le trio de tête, la lutte pour les places qualificatives en quart de finale s'annonce disputée. L'USCAR (20 points) et l'USA (19 points) se tiennent à un point, suivis par le TFA (18 points). Ces formations restent au contact et peuvent encore bouleverser la hiérarchie.

Plus bas au classement, le TAM (13 points) et le TFMA (10 points) tentent de se stabiliser. Le FFFB et Mang'Art ferment la marche du ventre mou, tandis que le STM (6 points) et l'UASC (5 points) occupent les deux dernières places. Avec une différence de points de -107, l'UASC devra rapidement réagir pour espérer sortir de la zone rouge. À mi-parcours, le championnat reste ouvert, mais le Cosfa avance avec l'étiquette de favori logique.