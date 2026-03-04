Afrique: Natation/Compétitions internationales - L'équipe nationale se dessine

Le nouveau classement des jeunes publié. Un test de classement s'est déroulé en marge des championnats de Madagascar des jeunes U19 du 19 au 21 février à Ampefiloha. Ce classement servira de principal critère de sélection des représentants de la Grande Île aux éventuelles sorties internationales de la saison. Madagascar envisage de présenter dix nageurs et dix nageuses aux championnats d'Afrique qui auront lieu du 6 au 10 mai à Accra, au Ghana.

Madagascar compte aussi participer aux Jeux olympiques de la jeunesse U17 du 31 octobre au 13 novembre à Dakar, au Sénégal. « Les mieux classés représenteront le pays. Pour les JOJ, World Aquatics a son classement et les bénéficiaires du stage de l'an passé, à savoir Tendry et Marie Ange, sont mieux placés.

Nous présélectionnons les trois mieux classés mais la décision finale reviendra au comité olympique », a précisé le directeur technique national, Vony Andriamanantena. Le nageur du Managing, Baritiana Mathieu Andriampenomanana, âgé de 19 ans, caracole en tête avec 1 853 points. Baritiana vient d'actualiser deux records nationaux en 100 m nage libre et 400 m quatre nages ainsi que deux meilleures performances.

Baritiana est talonné par Tendry Tiavina Rakotobe de Sainte-Jeanne d'Arc, âgé de 17 ans (1 804 points), et Aina Horavaka Emadisson du Managing, 19 ans (1 633 points). Le nageur de l'Esca, Hariela Rayan Rakoto, 15 ans (1 491 points), se trouve au quatrième rang devant Tanteliniaina Jhemy Rabarison du CSJT Toamasina, âgé de 17 ans (1 464 points). Le Top 5 chez les filles est composé d'Océane Rakotonanahary du Managing, âgée de 16 ans et créditée de 1 727 points.

Océane a amélioré deux meilleures performances en 50 m et 100 m brasse durant le championnat national. L'expatriée de Dubaï est talonnée par sa coéquipière Miranda Anjanirina Razafindrandretsa, 19 ans (1 461 points), et trois nageuses du Saint-Michel : Marie Ange Praxas Andrianabo, 16 ans (1 446 points), Stefy Neyah Rambinintsoa, 15 ans (1 414 points), et Aintsoa Keren Ramiarison, 13 ans (1 399 points). Les championnats de Madagascar toutes catégories sur bassin de 50 m se tiendront du 3 au 5 avril. La piscine hôte reste encore à confirmer. Et le sommet national sur petit bassin aura lieu du 13 au 15 août à Mahajanga.