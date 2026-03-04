Sénégal: Fonds force Covid-19 - Ndèye Saly Diop Dieng blanchie

L'ancienne ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants Ndeye Saly Diop Dieng n'est plus poursuivie dans l'affaire des fonds Force Covid-19. Mardi, elle a été blanchie par la Commission d'instruction de la Haute cour de justice. Selon ses avocats, la justice a rendu une ordonnance de non-lieu en faveur de leur cliente.

Ndèye Saly Diop Dieng avait été inculpée, puis placée sous contrôle judiciaire, le 19 mai 2025, pour un détournement présumé de 52 millions de FCfa dans le cadre de la gestion des fonds Force Covid-19. Elle avait consigné la somme de 57 millions de FCFA pour bénéficier d'une mise en liberté provisoire.

Elle était visée pour les infractions d'association de malfaiteurs, de faux en écritures privées de commerce et de banque, d'usage de faux, de détournement de deniers publics, d'escroquerie portant sur des deniers publics et de complicité de ces chefs.

Contrairement à ses ex-collègues ministres Aïssatou Sophie Gladima et Ismaila Madior Fall, renvoyés devant la juridiction de jugement, Ndèye Saly Diop Dieng ne sera pas jugée.