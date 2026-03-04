Sénégal: Thiaroye - Début des travaux du tronçon entre l'autopont du TER et le rond-point Tally Diallo

4 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)
Par M. Dieme

Les travaux d'élargissement et d'aménagement de la Route des Niayes et de ses voiries urbaines de connexion sur le tronçon autopont du TER de Thiaroye jusqu'au rond-point Tally Diallo ont démarré ce mercredi 4 mars 2026. L'annonce a été faite mercredi par l'Agéroute à travers un communiqué.

Dans le cadre des travaux d'élargissement et d'aménagement de la Route des Niayes et de ses voiries urbaines de connexion, pilotés par le ministère des Infrastructures à travers l'Ageroute, le préfet du département de Pikine porte à la connaissance des populations et des usagers de la route le démarrage des travaux.

A lire aussi : Axe Station Total Yeumbeul - Rond-point Tally Diallo : une opération de libération des emprises prévue à partir de vendredi

Ces aménagements entamés à partir de ce mercredi 4 mars 2026 se déroulent sur le tronçon autopont du TER de Thiaroye jusqu'au rond-point Tally Diallo. Ils occasionneront ainsi, prévient le préfet, des perturbations de la circulation sur cet axe.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Afin d'assurer le maintien du trafic, des voies de déviation seront mises en service. Les déviations seront dotées de toute la signalisation requise. Une assistance aux usagers sera assurée par la police et les bonhommes de la route », renseigne le communiqué.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.