Sénégal: Thiaroye - Début des travaux du tronçon entre l'autopont du TER et le rond-point Tally Diallo

Les travaux d'élargissement et d'aménagement de la Route des Niayes et de ses voiries urbaines de connexion sur le tronçon autopont du TER de Thiaroye jusqu'au rond-point Tally Diallo ont démarré ce mercredi 4 mars 2026. L'annonce a été faite mercredi par l'Agéroute à travers un communiqué.

Dans le cadre des travaux d'élargissement et d'aménagement de la Route des Niayes et de ses voiries urbaines de connexion, pilotés par le ministère des Infrastructures à travers l'Ageroute, le préfet du département de Pikine porte à la connaissance des populations et des usagers de la route le démarrage des travaux.

Ces aménagements entamés à partir de ce mercredi 4 mars 2026 se déroulent sur le tronçon autopont du TER de Thiaroye jusqu'au rond-point Tally Diallo. Ils occasionneront ainsi, prévient le préfet, des perturbations de la circulation sur cet axe.

« Afin d'assurer le maintien du trafic, des voies de déviation seront mises en service. Les déviations seront dotées de toute la signalisation requise. Une assistance aux usagers sera assurée par la police et les bonhommes de la route », renseigne le communiqué.