Cameroun: La crtv verse les salaires en double et demande à ses agents de ne pas toucher

Scène surréaliste à la télévision publique camerounaise. Les salaires du mois de février 2026 ont été virés en double aux personnels de la CRTV. La direction appelle désormais ses agents à "s'abstenir de percevoir la tranche salariale indue". Une situation qui en dit long sur l'état des circuits financiers de l'État.

Un communiqué qui sème la confusion

La Cameroon Radio Television a publié une note interne signée de la direction générale. Le texte, officiel et timbré, annonce la couleur : des "dysfonctionnements techniques" sont survenus lors du traitement des virements. Conséquence, le salaire de février 2026 a été versé en double sur les comptes des employés.

Des dysfonctionnements au ministère des Finances

Selon le communiqué, l'origine du problème se situe "au niveau des services compétents du ministère des Finances". C'est donc au coeur de la machinerie étatique que l'erreur s'est produite. Une anomalie qui interroge sur la fiabilité des systèmes de paiement de la fonction publique camerounaise.

L'injonction paradoxale de la direction

Le directeur général de l'office invite son personnel à ne pas toucher l'argent perçu en trop. La formulation est claire : il faut "s'abstenir de percevoir la tranche salariale indue". Mais pour des agents dont les salaires sont souvent modestes, la tentation peut être grande. La direction prévient : ceux qui ne restitueront pas s'exposeront à des "désagréments qui leur seront préjudiciables".

Un précédent inquiétant

Ce n'est pas la première fois que des anomalies de paiement touchent les employés du secteur public au Cameroun. Mais l'ampleur du phénomène interpelle. Un double versement généralisé signifie que des centaines, voire des milliers d'agents ont reçu deux salaires. L'erreur comptable représente une somme colossale pour les finances publiques.

Les risques pour les agents

Pour les employés de la CRTV, la situation est inconfortable. Certains ont peut-être déjà dépensé l'argent, croyant à un rattrapage ou à une prime. D'autres, plus prudents, attendent les consignes. Mais la menace de sanctions plane. Le remboursement sera exigé, et ceux qui aurant "touché" seront poursuivis.

Les failles du système de paiement

Au-delà de l'anecdote, cette affaire révèle des failles structurelles. Comment un tel doublon a-t-il pu passer les contrôles ? Pourquoi le ministère des Finances n'a-t-il pas détecté l'anomalie avant l'exécution des virements ? Les questions sur la gestion de la paie au Cameroun restent ouvertes.

Quelles suites pour les fonctionnaires concernés ?

Les agents de la CRTV sont désormais sous pression. La direction promet des "opérations de remédiation". Mais aucun délai ni modalité précise n'a été communiqué. Les employés devront-ils rembourser immédiatement ? Par quels canaux ? En attendant, c'est l'incertitude qui règne dans les couloirs du groupe public.