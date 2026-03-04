Madagascar: Alasora - Un livreur poignardé subit une opération

4 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Un livreur poignardé à Alasora a subi hier une intervention chirurgicale après qu'un de ses vaisseaux sanguins a été sectionné par le couteau d'un agresseur. L'opération, réalisée vers 15h30 dans le bloc opératoire d'un grand hôpital, a permis de sauver sa jambe et probablement sa vie. Les frais médicaux constituent toutefois une lourde charge pour sa famille, selon ses proches.

La victime, 35 ans, n'a pas pu assister au défèrement du voleur, son épouse ayant transmis les certificats médicaux au parquet à sa place. Le suspect, 21 ans, habitant de Tanjonandriana Ambohimanambola, a été placé en détention préventive et son procès est prévu dans un mois.

Les faits remontent au 18 février, vers 17 heures, lorsque le livreur circulait à vélo à Ambohimarina Alasora. Il a été attaqué par ce jeune homme déjà connu pour des actes de vol dans le quartier, qui l'a poignardé dans le dos et à la cuisse. Malgré ses blessures, la victime a pu appeler à l'aide, ce qui a mis en fuite le malfaiteur. Sitôt alertée, la brigade de gendarmerie d'Alasora, relevant de la Compagnie Tana Ville, a procédé à son arrestation.

