Madagascar: Antsiranana - Les paquebots se bousculent dans la rade

La campagne croisière 2025-2026 dans le Nord s'annonce favorable. Depuis le début de la saison, les escales se succèdent dans la baie d'Antsiranana.

Initialement programmées à raison d'une escale tous les quinze jours, les arrivées de paquebots ont finalement été plus rapprochées que prévu. Les navires se sont succédé à un rythme soutenu, modifiant temporairement le visage du port et de son centre-ville.

Le Aida stella, le plus grand bâtiment accueilli cette saison, a débarqué à chacune de ses escales plus de 2 000 passagers, effectuant deux à trois rotations. Le MS Hamburg a, pour sa part, réalisé sa première escale le 28 février avec 317 passagers. Quant au Crystal Symphony, il a effectué sa deuxième escale de l'année après un passage à Nosy Be, transportant 550 touristes venus découvrir la ville et ses environs. Le Norwegian Dawn, attendu par certains opérateurs, n'a en revanche pas fait escale cette saison.

Le week-end dernier a marqué l'un des temps forts de la campagne : en l'espace de deux jours, deux paquebots - Aida et Hamburg - ont jeté l'ancre dans la baie, amenant environ un millier de visiteurs supplémentaires. Une séquence qui confirme l'intégration progressive d'Antsiranana dans les itinéraires internationaux de croisière.

Activité soutenue

À chaque escale, plusieurs centaines de croisiéristes débarquent pour quelques heures. Les circuits les plus prisés conduisent vers la Montagne d'Ambre, la Montagne des Français, les Trois Baies, le Tsingy rouge et la plage de Ramena. D'autres préfèrent déambuler dans le centre-ville, à pied ou en taxi-bajaj.

Sur le quai et aux abords de l'Hôtel de Ville, artisans et vendeurs ont profité de l'affluence. Guides touristiques, transporteurs et restaurateurs enregistrent également une activité soutenue lors de ces journées. Les taxis-bajaj et véhicules de location fonctionnent à plein régime, tandis que les opérateurs du secteur informel bénéficient eux aussi de ces flux ponctuels de visiteurs.

L'Office régional du tourisme d'Antsiranana estime que la saison 2025-2026 s'achève sur une note positive. « Chaque arrivée de paquebot représente une opportunité pour l'ensemble de la chaîne touristique locale. Si la dynamique se confirme, la prochaine saison pourrait dépasser les chiffres précédents », confie un opérateur du secteur.

Malgré cette reprise encourageante, des limites persistent. Les retombées économiques demeurent concentrées sur certains acteurs, et l'impact sur l'ensemble de la population reste inégal. La consolidation de la filière touristique locale apparaît ainsi comme un enjeu central pour transformer ces escales en développement durable.