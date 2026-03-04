Cameroun: Le Royaume-Uni bloque les visas d'étude pour les ressortissants camerounais

Londres ferme ses portes aux étudiants camerounais. Le gouvernement britannique a annoncé le blocage des visas d'étude pour les ressortissants du Cameroun et de trois autres nationalités. Une décision aux conséquences lourdes pour des milliers de jeunes.

Une restriction ciblée

Le Royaume-Uni vient de prendre une mesure radicale. Les étudiants camerounais ne pourront plus obtenir de visa pour poursuivre leurs études sur le sol britannique. Cette interdiction s'inscrit dans un cadre plus large touchant quatre nationalités. Le Home Office n'a pas encore détaillé l'identité des trois autres pays concernés.

Les raisons officieuses du blocage

Si Londres n'a pas immédiatement communiqué les motifs précis, cette décision s'inscrit dans un contexte de durcissement général de la politique migratoire britannique. Depuis plusieurs mois, le gouvernement travailliste multiplie les annonces visant à réduire l'immigration légale et à lutter contre ce qu'il qualifie d'abus du système d'asile.

Un précédent révélateur

En mars 2026, le Royaume-Uni avait déjà suspendu les visas d'étude pour l'Afghanistan, le Cameroun, la Birmanie et le Soudan. À l'époque, la ministre de l'Intérieur Shabana Mahmood dénonçait une explosion des demandes d'asile déposées après l'entrée légale. Les chiffres du Home Office faisaient état d'une hausse de 470% des demandes d'asile étudiantes entre 2021 et 2025.

Le Cameroun dans le viseur

Le Cameroun se retrouve une nouvelle fois ciblé par ces restrictions migratoires. Pour les étudiants camerounais, c'est un coup dur. Le Royaume-Uni représentait une destination prisée pour l'excellence de ses universités. Désormais, des milliers de jeunes voient leurs projets d'avenir compromis.

Les conséquences pour la jeunesse camerounaise

Cette décision intervient dans un climat social déjà tendu au Cameroun. Entre la crise sécuritaire dans les régions anglophones, la menace persistante de Boko Haram et une situation économique difficile, les perspectives pour la jeunesse se réduisent. La fermeture des visas britanniques ajoute une difficulté supplémentaire.

Un signal diplomatique fort

Au-delà de l'aspect migratoire, ce blocage envoie un signal diplomatique. Londres durcit ses relations avec certains pays africains. La stratégie britannique semble désormais conditionner l'octroi de visas à la coopération des États sur les expulsions et le contrôle des flux migratoires.

Quel avenir pour les étudiants camerounais ?

Les candidats aux études au Royaume-Uni devront se tourner vers d'autres destinations. Le Canada, la France ou l'Allemagne pourraient devenir des alternatives. Mais pour beaucoup, c'est un rêve qui s'effondre. La question demeure : cette décision est-elle définitive ou le Cameroun pourra-t-il négocier un assouplissement ?