Togo: Le Sénat joue son rôle de gardien de la loi

Le Messager de ce jour rapporte que le Sénat a ouvert le 26 février sa première session extraordinaire de l'année.

Institution née de l'avènement de la Ve République, la Chambre haute joue un rôle de contrepoids législatif face à l'Assemblée nationale. Sa mission : examiner, réviser et si nécessaire tempérer les textes adoptés par la chambre basse avant leur entrée en vigueur.

C'est précisément dans ce cadre que le Sénat a examiné et approuvé lors de cette session la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, précédemment adoptée par l'Assemblée nationale.