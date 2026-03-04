Togo: Un corps repêché dans le bassin de rétention de Tokoin Doumassessé

4 Mars 2026
Togonews (Lomé)

Le corps d'un homme d'une quarantaine d'années a été repêché mardi dans le bassin de rétention du quartier Tokoin Doumassessé, dans la commune Golfe 3 (Lomé).

La découverte macabre a été faite dans un secteur très fréquenté. Selon les premiers constats, la victime résidait dans les environs immédiats du bassin.

Les circonstances exactes du drame restent pour l'heure inconnues. Une enquête a été ouverte, et aucune piste n'est écartée.

Ce drame n'est malheureusement pas isolé. Les repêchages de corps dans les lagunes et bassins de rétention de Lomé se multiplient, relançant avec insistance le débat sur la nécessité de sécuriser ces espaces.

Barrières de protection, éclairage, surveillance, autant de dispositifs qui font cruellement défaut autour de ces plans d'eau urbains, accessibles à tous et potentiellement mortels?

