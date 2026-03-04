Afrique de l'Ouest: Le Trésor Public Ivoirien obtient 66 milliards FCFA des investisseurs du marché financier de l'UEMOA

En vue de financer le budget de l'Etat de Côte d'Ivoire, le Trésor Public de ce pays a obtenu ce mardi 3 mars 2026 des investisseurs du marché financier de l'UEMOA la somme de 66 milliards FCFA à la suite de son émission d'adjudication simultanée d'obligations assimilables du trésor de 3, 5 et 7 ans organisée en partenariat avec UMOA-Titres.

L'émetteur avait mis en adjudication 60 milliards de FCFA. Les soumissions globales de ces investisseurs se sont élevées à 98,300 milliards de FCFA (exclusivement axées sur les obligations de 3 et 7 ans). Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 163,83%.

Le montant des soumissions retenu s'élève à 66 milliards de FCFA et celui rejeté 32,300 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux d'absorption de 67,14%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 7,00% pour les obligations de 3 ans et 7,30% pour celles de 7 ans.

Le Trésor Public ivoirien s'est engagé à rembourser le capital des obligations le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 4 mars 2029 pour celles de 3 ans et au 4 mars 2033 pour celles de 7 ans. Les intérêts seront payés par an sur la base d'un taux de 5,35% pour les obligations de 3 ans et 5,85% pour celles de 7 ans et ce, dès la fin de la première année.