Afrique de l'Ouest: Le Trésor Public Ivoirien obtient 66 milliards FCFA des investisseurs du marché financier de l'UEMOA

4 Mars 2026
Le journal de l'économie Malienne (Bamako)
Par Oumar Nourou

En vue de financer le budget de l'Etat de Côte d'Ivoire, le Trésor Public de ce pays a obtenu ce mardi 3 mars 2026 des investisseurs du marché financier de l'UEMOA la somme de 66 milliards FCFA à la suite de son émission d'adjudication simultanée d'obligations assimilables du trésor de 3, 5 et 7 ans organisée en partenariat avec UMOA-Titres.

L'émetteur avait mis en adjudication 60 milliards de FCFA. Les soumissions globales de ces investisseurs se sont élevées à 98,300 milliards de FCFA (exclusivement axées sur les obligations de 3 et 7 ans). Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 163,83%.

Le montant des soumissions retenu s'élève à 66 milliards de FCFA et celui rejeté 32,300 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux d'absorption de 67,14%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 7,00% pour les obligations de 3 ans et 7,30% pour celles de 7 ans.

Le Trésor Public ivoirien s'est engagé à rembourser le capital des obligations le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 4 mars 2029 pour celles de 3 ans et au 4 mars 2033 pour celles de 7 ans. Les intérêts seront payés par an sur la base d'un taux de 5,35% pour les obligations de 3 ans et 5,85% pour celles de 7 ans et ce, dès la fin de la première année.

