Maroc: Au pays - Le groupe Lesieur Cristal annonce une légère baisse de 1% de son chiffre d'affaires consolidé en 2025

Au 31 décembre 2025, le chiffre d'affaires consolidé du groupe Lesieur Cristal S.A, un groupe agro-industriel marocain, a connu une légère baisse de 1% par rapport au 31 décembre 2024, selon les indicateurs trimestriels au 31 décembre 2025 établis par la direction de cette entreprise.

Ces indicateurs ont en effet mis en relief un chiffre d'affaires consolidé de 5 394 millions de dirhams (MDH) contre 5 455 MDH en 2024. La direction du groupe Lesieur Cristal estime que le niveau stable de ce chiffre d'affaires par rapport à 2024 confirme « la pertinence de la stratégie commerciale du groupe et sa capacité à préserver ses positions malgré les défis du marché. » elle estime par ailleurs que Lesieur Cristal clôture l'année dans un contexte de marché marqué par une concurrence importante et une forte pression sur les prix.

Le groupe a concentré ses efforts sur la préservation de ses positions commerciales. Le chiffre d'affaires trimestriel ressort à 1 216 MDH en baisse de 12%.

La direction de l'entreprise signale que le groupe a poursuivi son programme d'investissements au 4ème trimestre 2025, avec un montant de 33 MDH consacré aux projets stratégiques. Sur l'année 2025, les investissements totalisent 61 MDH, intégrant notamment la réalisation de la nouvelle station photovoltaïque d'Aïn Harrouda, inaugurée en décembre. « D'une capacité de 2 MWc, cette installation permet de réduire de 12% la consommation énergétique du site et s'inscrit dans la stratégie de décarbonation du groupe à horizon 2030 », soulignent encore les dirigeants de Lesieur Cristal.

À fin décembre 2025, la trésorerie nette consolidée s'établit à 243 MDH, en hausse de 24% par rapport au 31 décembre 2024, reflétant, selon la direction de Lesieur Cristal, une bonne maîtrise du cycle d'exploitation sur l'ensemble de l'exercice.