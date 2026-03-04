Maroc: Au pays - Le groupe Lesieur Cristal annonce une légère baisse de 1% de son chiffre d'affaires consolidé en 2025

4 Mars 2026
Le journal de l'économie Malienne (Bamako)
Par Oumar Nourou

Au 31 décembre 2025, le chiffre d'affaires consolidé du groupe Lesieur Cristal S.A, un groupe agro-industriel marocain, a connu une légère baisse de 1% par rapport au 31 décembre 2024, selon les indicateurs trimestriels au 31 décembre 2025 établis par la direction de cette entreprise.

Ces indicateurs ont en effet mis en relief un chiffre d'affaires consolidé de 5 394 millions de dirhams (MDH) contre 5 455 MDH en 2024. La direction du groupe Lesieur Cristal estime que le niveau stable de ce chiffre d'affaires par rapport à 2024 confirme « la pertinence de la stratégie commerciale du groupe et sa capacité à préserver ses positions malgré les défis du marché. » elle estime par ailleurs que Lesieur Cristal clôture l'année dans un contexte de marché marqué par une concurrence importante et une forte pression sur les prix.

Le groupe a concentré ses efforts sur la préservation de ses positions commerciales. Le chiffre d'affaires trimestriel ressort à 1 216 MDH en baisse de 12%.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La direction de l'entreprise signale que le groupe a poursuivi son programme d'investissements au 4ème trimestre 2025, avec un montant de 33 MDH consacré aux projets stratégiques. Sur l'année 2025, les investissements totalisent 61 MDH, intégrant notamment la réalisation de la nouvelle station photovoltaïque d'Aïn Harrouda, inaugurée en décembre. « D'une capacité de 2 MWc, cette installation permet de réduire de 12% la consommation énergétique du site et s'inscrit dans la stratégie de décarbonation du groupe à horizon 2030 », soulignent encore les dirigeants de Lesieur Cristal.

À fin décembre 2025, la trésorerie nette consolidée s'établit à 243 MDH, en hausse de 24% par rapport au 31 décembre 2024, reflétant, selon la direction de Lesieur Cristal, une bonne maîtrise du cycle d'exploitation sur l'ensemble de l'exercice.

Lire l'article original sur lejecom.

Tagged:
Copyright © 2026 Le journal de l'Ã©conomie Malienne. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.