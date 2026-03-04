Mali: Institut Africatalyst - Un pari sur la crédibilité économique

Le lancement annoncé pour l'automne 2026 de l'Institut pour le Développement Durable par le cabinet panafricain AfriCatalyst intervient à un moment stratégique pour les économies africaines. Soutenue par la Quadrature Climate Foundation (QCF), l'initiative ne relève pas uniquement du renforcement académique. Elle touche à une question centrale pour les investisseurs et bailleurs : la capacité d'exécution des États.

Daouda Sembene, Président-Directeur général d'AfriCatalyst Car le véritable enjeu, aujourd'hui, n'est plus l'élaboration de stratégies. Il est celui de la crédibilité d'implémentation.

L'exécution, maillon faible de la performance publique

Plans nationaux d'industrialisation, stratégies climat, réformes fiscales, cadres macroéconomiques modernisés : l'Afrique a considérablement renforcé son arsenal stratégique. Pourtant, la transformation de ces plans en projets bancables et en résultats mesurables reste inégale.

Les retards d'exécution budgétaire, la difficulté à structurer des projets conformes aux standards internationaux et la faible absorption des financements climatiques pèsent sur la perception du risque souverain. Pour les investisseurs, le problème n'est pas tant l'absence d'opportunités que la solidité des mécanismes de mise en oeuvre.

C'est précisément sur ce point que le nouvel Institut entend intervenir.

Au service de la robustesse macroéconomique

Basé à Dakar, le centre ambitionne de former plus de 1 000 dirigeants publics et privés en cinq ans, en se concentrant sur trois axes : gouvernance économique, finance verte et action climatique.

L'enjeu dépasse la formation technique. Il s'agit de renforcer la qualité des décisions budgétaires, la structuration des partenariats public-privé, la gestion de la dette et la mobilisation de financements innovants.

Dans un contexte où plusieurs économies africaines font face à des tensions sur la dette et à un accès plus coûteux aux marchés internationaux, l'amélioration des capacités internes devient un facteur clé de crédibilité macroéconomique.

Finance climatique : le défi de la bancabilité

Malgré leur vulnérabilité élevée aux chocs climatiques, les pays africains captent une part relativement modeste des flux mondiaux dédiés à la transition énergétique.

Le frein est souvent technique : complexité des montages financiers, exigences fiduciaires strictes, insuffisance de projets structurés selon les standards internationaux.

En renforçant les compétences en structuration de projets et en finance durable, l'Institut pourrait contribuer à améliorer la bancabilité des initiatives africaines et à réduire le risque perçu par les investisseurs.

Pour les marchés, la qualité institutionnelle est un signal. Une administration capable de concevoir, piloter et évaluer des projets complexes constitue un facteur déterminant dans l'évaluation du risque pays.

Une recomposition du financement du développement

Le soutien de la Quadrature Climate Foundation illustre une tendance plus large : la montée en puissance des fondations privées dans la gouvernance climatique mondiale.

Cette évolution reflète un déplacement partiel du centre de gravité du financement du développement, où la philanthropie stratégique joue un rôle d'amorçage et d'innovation institutionnelle.

Pour l'Institut, le défi sera désormais de transformer cet appui initial en modèle durable, en diversifiant ses partenaires afin de consolider sa crédibilité.

Opportunités et lignes de risque

Pour les États africains, l'initiative offre l'opportunité de réduire la dépendance à l'expertise externe et d'améliorer la cohérence des politiques économiques. Une meilleure coordination entre finances publiques, climat et stratégie industrielle pourrait renforcer la performance globale.

Pour les bailleurs et investisseurs à impact, un écosystème institutionnel plus solide réduit les risques d'exécution et améliore la traçabilité des fonds.

Mais plusieurs interrogations subsistent.

Le continent compte déjà des institutions actives dans le renforcement des capacités ; l'Institut devra démontrer sa valeur ajoutée. La dépendance initiale à un financement philanthropique pose également la question de la soutenabilité à long terme, mais aussi le risque de politisation dans certains contextes.

Enfin, l'impact réel sur la performance économique devra être mesurable.

Un test pour la maturité institutionnelle

L'Institut AfriCatalyst pour le Développement Durable constitue en réalité un pari : celui que l'amélioration de la qualité institutionnelle peut devenir un levier de transformation économique.

Dans un environnement marqué par la volatilité financière mondiale, la transition énergétique et la pression sur les finances publiques, la robustesse administrative devient un actif stratégique.

Si l'initiative parvient à traduire la formation en amélioration tangible de la performance publique, elle pourrait contribuer à renforcer la position des économies africaines sur les marchés internationaux. À défaut, elle illustrera une fois de plus la difficulté de transformer l'ambition stratégique en avantage compétitif durable, et rejoindra la liste des structures bien intentionnées confrontées aux inerties institutionnelles qu'elles ambitionnaient de dépasser.