Afrique de l'Ouest: UEMOA - La BCEAO note une consolidation de la stabilité macroéconomique en 2025

La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (Bceao) a procédé, ce mercredi,4 mars 2026, à l'ouverture de la première réunion ordinaire de son Comité de politique monétaire (Cpm) au titre de l'année.

En ouvrant les travaux, le président du Comité a souligné que les décisions prises l'an dernier ont permis de consolider la stabilité macroéconomique au sein de l'Union, conformément au mandat de la Banque centrale.

Au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), l'activité économique s'est renforcée avec un taux de croissance de 6,7% en 2025, après 6,2% en 2024. Cette progression, selon le gouverneur de la Bceao, est principalement soutenue par les industries extractives, les services et les bons résultats de la campagne agricole 2025-2026.

Jean-Claude Kassi Brou a confié dans la foulée que l'inflation a connu une nette décélération, ressortant à 0% en 2025, contre 3,5% en 2024, grâce à la détente des prix mondiaux des produits alimentaires et énergétiques et à l'amélioration de l'offre céréalière locale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a ajouté dans le même sillage que le financement de l'économie par les banques a poursuivi sa dynamique, avec une croissance des crédits à l'économie de 5,6% à fin décembre 2025, contre 4,5% un an plus tôt.

Amélioration des comptes extérieurs

La situation extérieure de l'Union s'est également améliorée en 2025, marquée par une hausse du solde global excédentaire de la balance des paiements. Pour le patron de la banque centrale, cette évolution s'explique notamment par l'amélioration des termes de l'échange, la progression des exportations d'or et d'hydrocarbures, ainsi que la mobilisation de ressources extérieures par les États membres. « Cette dynamique reste toutefois dépendante de l'évolution de l'environnement international » a-t-il souligné.

Le gouverneur de la banque centrale a également fait savoir que les dernières données disponibles confirment une orientation favorable de l'économie mondiale en 2025, avec une croissance estimée à 3,3%, au même niveau qu'en 2024.

L'inflation mondiale a poursuivi sa baisse, s'établissant à 4,1% en 2025, contre 5,8% en 2024, dans un contexte d'atténuation des tensions commerciales. Toutefois, les perspectives pour 2026 demeurent exposées à des risques baissiers liés notamment à la persistance des tensions géopolitiques.

Au cours de cette session, les membres du Comité examineront le rapport sur la politique monétaire de l'Union, qui analyse l'environnement international et régional et propose des mesures adaptées aux perspectives économiques. Ils se pencheront également sur des propositions relatives à la désignation de membres au sein des Conseils nationaux du crédit.