Togo: Partenariat décentralisée

4 Mars 2026
Togonews (Lomé)

La Faîtière des communes du Togo (FCT), en collaboration avec les ministères de l'Administration territoriale et de l'Aménagement du territoire, a lancé un projet d'accompagnement et d'initiation aux principes d'internationalisation, avec l'appui technique et financier de l'ambassade de France.

L'initiative s'inscrit dans le cadre du Programme d'appui à la gouvernance territoriale (PAGT 2025-2027) et cible 20 communes togolaises n'ayant encore aucune coopération décentralisée, parmi lesquelles Cinkassé, Bassar, Kloto, Golfe ou encore Zio.

L'objectif est d'améliorer le positionnement international de ces municipalités afin de nouer de nouveaux partenariats avec des entités françaises, européennes ou africaines.

Pour ces communes encore isolées sur la scène internationale, c'est une première porte qui s'ouvre sur le monde.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.