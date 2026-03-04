Afrique: 6,5 millions d'euros pour les start-up tech d'Afrique francophone

Le Conseil d'administration du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé une prise de participation de 6,5 millions d'euros au capital du fonds Saviu II, dédié au financement des start-up technologiques en Afrique de l'Ouest et du Centre francophone, annonce Togo Matin paru mercredi.

Concrètement, la BAD investira 4,5 millions d'euros en capitaux propres et deux millions d'euros sous forme de couverture de première perte, pour le compte de la Commission européenne dans le cadre du Programme Boost Africa.

Le fonds Saviu II ciblera une vingtaine de start-up B2B en phase d'amorçage, avec des tickets d'investissement allant de 500 000 à trois millions d'euros par entreprise. Au moins 60% des engagements seront réalisés dans sept pays francophones : la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Bénin, le Sénégal, le Togo, le Burkina Faso et le Mali.

L'objectif est de donner aux jeunes pousses technologiques de la région les moyens de se développer et de s'imposer sur leurs marchés locaux, dans un écosystème encore largement sous-financé par rapport au reste du continent.