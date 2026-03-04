Afrique: Une IA africaine en Swahili présentée au Mobile World Congress de Barcelone

À Barcelone, en Espagne, a lieu cette semaine la 20e édition du salon Mobile World Congress avec pour la première fois un pavillon africain. Celui-ci lance officiellement sa première LLM ou intelligence artificielle en langue swahili natif. Une IA issue d'une collaboration entre les principaux opérateurs télécoms d'Afrique, des développeurs américains et le GSMA, l'association organisatrice du salon. Cette initiative vise à réduire la fracture numérique du continent.

C'est l'une des attractions du 20e salon Mobile world congress, à Barcelone : la présentation d'une première intelligence artificielle africaine en Swahili. Un défi exposé au premier pavillon africain de ce salon qui se déroule du 2 au 5 mars.

Créer une Intelligence Artificielle en swahili est plus difficile qu'en anglais, principalement parce qu'il y a moins de données disponibles. Mais impossible n'est pas africain : l'IA parle désormais swahili. Kamwule Okafor, de GSMA Africa, dirige cette initiative. « Il existe de nombreuses opportunités dans les secteurs de la santé, de l'agriculture et des services financiers pour élargir et accélérer l'adoption des technologies grâce à une IA qui parle ces langues ».

L'enjeu est aussi culturel, comme l'explique Jérôme Albou, d'Axian telecom. « Un des soucis de l'IA, c'est vraiment que les modèles internationaux sont parfois un peu biaisés sur ce qui se passe aux USA, en Europe ou en Chine. Et donc on entraîne nos modèles avec le contenu africain pour être certain de répondre aux besoins des populations locales ».

Pour l'instant uniquement à l'écrit, elle sera disponible à l'oral prochainement, précise Jérôme Albou. « Au final la voix sera un vrai changement pour s'adresser aux populations qui ne savent pas lire mais qui parle le swahili, et ca permettra aussi d'attaquer les autres langues africaines qui sont très orales et pas forcément écrites ». L' Afrique compte plus de 2 000 langues dont moins de 3% sont présentes sur l'IA.