Guinée: Des proches de l'ex-ministre Tibou Kamara enlevés dans le centre du pays

En Guinée, deux proches de Tibou Kamara, qui était conseiller de l'ex-président Alpha Condé, ont été arrêtés. Les faits, qui se sont déroulés le soir du 2 mars 2026, dans la concession familiale dans le centre du pays à Dinguiraye, ont été confirmés par la famille qui dénonce des enlèvements.

Contacté par RFI, un proche de la famille a confirmé les arrestations de la mère, Hadja Asmaou Diallo, et de la soeur ainée, Hadja Binta Kamara, de Tibou Kamara, ancien ministre de l'Industrie et des PME de Guinée entre 2018 et 2021. Selon les informations de RFI, au moment de la grande prière, vers 21 heures ce mardi soir, trois véhicules militaires sont arrivés au niveau de la concession familiale et une des voitures est entrée dans l'enceinte.

À bord des hommes en treillis, cagoulés, se sont présentés et ont demandé à la mère de l'ex-conseiller d'Alpha Condé - (président entre 2010 et 2021) de sortir. Joint ce mercredi matin, un membre de la famille indique : « Elle a refusé de répondre à l'appel et a été embarquée de force avec sa fille. » Puis il précise : « C'est une femme âgée, elle a plus de 80 ans et elle est malade. »

En exil depuis 2024

Un proche de la famille Kamara dénonce « des enlèvements » : « C'est un choc pour tout le monde et l'indignation dans la ville. Nous sommes inquiets car les véhicules sont repartis rapidement et nous sommes, depuis, sans nouvelles ». Pour la famille, ce sont les déclarations critiques contre le pouvoir de Tibou Kamara qui expliquent ces arrestations. Blanchi des accusations de détournements publics à son encontre, en exil depuis 2024, ce dernier a plusieurs fois affirmé qu'il « refusait de se taire ».