Tunisie: Un riche homme d'affaires et un ex-Premier ministre condamnés dans une affaire de corruption

Le riche homme d'affaires Marouane Mabrouk, l'ancien Premier ministre Youssef Chahed et cinq ex-membres du gouvernement ont été condamnés le 2 mars 2026 à six ans de prison dans une affaire de corruption qui défraie la chronique en Tunisie depuis plusieurs années.

En Tunisie, la chambre pénale spécialisée dans les affaires de corruption financière du Tribunal de première instance de Tunis a rendu son verdict lundi soir, 2 mars, dans le dossier lié à la levée du gel des avoirs de Marouane Mabrouk auprès de l'Union européenne (UE). Cet homme d'affaires a été condamné à six ans de prison ferme, tout comme l'ancien Premier ministre de 2016 à 2020, Youssef Chahed, après six heures d'audience marquées par de longues plaidoiries, preuve de la complexité d'une des affaires les plus médiatisées du pays. Cinq autres anciens membres du gouvernement écopent également de six ans d'emprisonnement. Ces condamnations sont liées à l'affaire du dégel des avoirs de l'homme d'affaires décidé par un conseil ministériel restreint, réuni en janvier 2018.

237 millions d'euros d'amende

Le tribunal a reconnu les accusés coupables d'avoir abusé délibérément de leurs fonctions publiques pour en obtenir des avantages. En plus de la peine de prison, les mis en cause devront payer une amende de 800 millions de dinars tunisiens, environ 237 millions d'euros.

Marouane Mabrouk, l'un des gendres de l'ancien président Zine El Abidine Ben Ali, n'en est pas à ses premiers démêlés judiciaires : il avait été condamné en décembre 2024 à quatre ans de prison et à 400 000 dinars d'amende pour exploitation d'influence et acquisition d'un bien à un prix inférieur à sa valeur réelle. L'homme d'affaires a également été condamné en début de semaine par la chambre criminelle à 14 ans de prison pour blanchiment d'argent.