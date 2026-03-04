Afrique: African Month Celebration - Kérozen assure le show au Canada

L'ambiance était au rendez-vous le 28 février, à la salle Franco Centre d'Iqaluit (Canada), lors de la cérémonie de clôture du Mois de l'histoire des noirs.

Kérozen, un artiste du coupé-décalé venu de Côte d'Ivoire, était la grande attraction. Il a fait monter le mercure avec des titres à succès.

« Tu seras élevé », « Mon heure a sonné », « L'élu » et « Victoire » ont été plusieurs fois repris, à la demande du public composé de la diaspora africaine et de Canadiens. « J'aime ce genre de spectacle, avec la proximité du public. Le show était magnifique, avec un public très chaud jusqu'à la fin du concert. C'était une belle expérience », a confié l'artiste.

Goump Djalogue, président de l'Association des francophones du nunavut (Afn), a témoigné sa gratitude au chanteur qui a pleinement honoré son engagement.

« Kérozen fait partie des artistes qui sont demandés par la communauté francophone à Iqaluit. Il a vraiment démontré son talent, à travers le spectacle qu'il a donné à la cérémonie de clôture. À Iqaluit, nous avons une petite communauté de diverses nationalités africaines qui se retrouvent au Franco-Centre, au mois de février, lors de la célébration du Mois de l'histoire des noirs. Le concert de Kérozen a donné un cachet spécial à cet évènement », a-t-il déclaré.

Iqaluit est la capitale du Nunavut, un territoire de 2 millions de km2, avec 40 000 habitants. L'Afn, qui existe depuis 40 ans, milite pour la reconnaissance des droits des noirs et l'apprentissage du français dans cette localité du nord canadien.

Le Mois de l'histoire des noirs est un rendez-vous capital au Canada, qui témoigne que les noirs ont contribué à la construction de ce pays. Il est très important pour les Canadiens d'origine africaine et caribéenne.