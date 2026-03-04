Cote d'Ivoire: Santé et retraite - La Fanaf récompense une compagnie d'Assurance Vie

À l'occasion de la 50e Assemblée générale de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaines (Fanaf), tenue du 9 au 11 février 2026, à Abidjan, Atlantique Assurance Vie, filiale du groupe panafricain Banque centrale populaire (Bcp), a été récompensée, selon un communiqué de l'instance dont Fratmat.info a reçu copie le mercredi 4 mars 2026.

Cette compagnie d'assurance a remporté le Prix de l'innovation produit Assurance vie, santé et retraite. Cette distinction salue la capacité d'innovation de la compagnie, ainsi que son engagement dans le développement de solutions adaptées aux enjeux croissants de la protection sociale en Côte d'Ivoire.

« Cette reconnaissance confirme notre engagement à innover durablement pour accompagner les mutations profondes de nos sociétés. Elle illustre également notre capacité à anticiper les évolutions démographiques et sociales, en développant des solutions adaptées aux nouveaux besoins de protection des populations », a déclaré Estelle Tagnongoh Traoré, directrice générale de la compagnie d'assurance.

À travers cette distinction, la compagnie affirme son positionnement en matière d'innovation et son engagement dans la transformation du secteur assurantiel africain.

Elle traduit également l'ambition du groupe Bcp de déployer une offre intégrée et responsable, créatrice de valeur durable et contributive au développement économique et social des marchés.