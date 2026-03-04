Cote d'Ivoire: Festival des monts Mafa/« Mafa wimbo 2026 » - Bécédi-Brignan ouvre la montée de ses montagnes sacrées

Durant deux jours de ferveur dans la tradition, les fils du Tchoyasso ont fait des projections pour la conservation de leur patrimoine mythique et mystique.

Les 27 et 28 février derniers, Bécédi-Brignan a vibré au rythme de la toute première édition de Mafa Wimbo 2026, cérémonie officielle de lancement de l'ascension des Monts Mafa.

À l'initiative de la chefferie traditionnelle et des cadres du village, avec l'appui de Côte d'Ivoire Événement, cette montée entend désormais structurer et magnifier ce joyau touristique et spirituel de la région de la Mé.

Dès l'aube du samedi, une procession immaculée s'est mise en marche. Jeunes, femmes, anciens, tous vêtus de blanc, ont emprunté le sentier long d'environ cinq kilomètres menant au pied de la montagne. En tête, le chef du village, Vincent Kouaho N'Cho, entouré de ses notables. Le pas est solennel, mais les visages rayonnent.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au pied des monts, l'ambiance est celle des grands jours. Des bâches ont été dressées pour accueillir la foule. Les disc-jokers distillent des sonorités entraînantes, maintenant la population en haleine. Puis vient l'instant tant attendu, celui de la montée.

L'ascension n'est pas aisée. Les sentiers escarpés mettent les corps à l'épreuve. Les respirations se font courtes, les coeurs battent fort. Mais au sommet du mont femelle, une petite source attend les pèlerins.

Là, chacun se lave, se couvre le corps de kaolin, symbole de purification et de renouveau. L'émotion est palpable. Certains murmurent des prières, d'autres laissent couler des larmes discrètes. Tous se sentent reliés à quelque chose de plus grand qu'eux.

Pour le chef du village Vincent Kouaho N'Cho, l'heure est à la structuration de cet évènement. « La Mafa doit être reconnue et protégée. Nous voulons l'inscrire à l'Organisation ivoirienne de la propriété intellectuelle (Oapi) et informer l'Unesco pour qu'elle figure dans son patrimoine. Le tourisme est un facteur économique important pour notre région. Désormais, la primeur de la montée sera réservée aux fils et filles de Bécédi-Brignan avant l'ouverture au grand public », précise-t-il.

Avant d'insister sur la nécessité de mieux encadrer l'exploitation du site afin que les clips, événements culturels, festivals en son sein, respectent us et coutumes. « La Mafa doit devenir interplanétaire, mais dans le respect de nos traditions », soutient Vincent Kouaho.

Origines mystiques des Monts Mafa

Le président du comité d'organisation, Michel Dou, raconte avec ferveur l'histoire des monts. Autrefois, dit-il, se trouvait ici un village prospère mais dénué de compassion. Lors d'une fête, un enfant couvert de plaies demanda à partager le repas. Tous refusèrent, sauf un vieillard qui lui offrit son vin de palme.

L'enfant était un envoyé de Dieu. Il avertit le vieil homme de quitter le village avant la tombée de la nuit. Une pluie de roches granitiques s'abattit alors, engloutissant le village et donnant naissance aux deux monts, l'un mâle, l'autre femelle. La fille du vieillard, restée par amour, fut pétrifiée près de la source.

Depuis, la montagne est habitée d'un esprit de bonté. « Beaucoup témoignent de voeux exaucés : naissances, réussites sociales... Les exemples sont légion », assure Michel Dou. Pour qui, la culture et l'écotourisme peuvent transformer la localité. « Nous voulons créer des emplois pour les jeunes, former des guides, revaloriser nos danses. Cette montagne est une chance », dit-il.

Un siège pour structurer l'avenir

L'un des moments forts du week-end était l'inauguration du siège du Conseil de gestion des Monts Mafa. Ce bureau situé aux encablures de l'Église catholique devient le passage obligé pour toute demande d'ascension, d'activité touristique ou spirituelle. « Nous voulons une gestion professionnelle, un programme annuel de visites. Les annonceurs, les organisateurs d'événements devront passer par ici », explique Michel Dou.

Selon lui, déjà, des projets tels que la course Vtt se profile en Pâques, également Mafa Festival, le plus grand rendez-vous des Monts Mafa, repositionné en août pour permettre à la diaspora d'y prendre pleinement part et même un jumelage avec d'autres villes de montagnes est en étude.

À travers Mafa Wimbo 2026, Bécédi-Brignan affirme l'ambition de protéger, organiser et faire rayonner son patrimoine dans la ferveur mystique et une vision économique.

L'engagement parlementaire au service du développement local

Placée sous la présidence de l'honorable N'Cho Yapi Florent, député des sous-préfectures d'Agou-Bécédi-Brignan et Yakassé-Mé, vice-président de la Commission des affaires générales et institutionnelles (Cagi), la cérémonie officielle de la Montée des Monts Mafa « Mafa wimbo » a marqué une étape importante dans l'institutionnalisation de cette initiative à forte portée culturelle et communautaire.

Parrainée par l'honorable Abel Botchi, député d'Adzopé sous-préfecture Assikoi-Annépé- et questeur de l'Assemblée nationale, représentant Patrick Jérôme Achi, président de l'Assemblée nationale et président du conseil régional de La Mé, la rencontre a donné à l'événement un cachet républicain et une reconnaissance nationale.

Dans son allocution, N'Cho Yapi Florent a réaffirmé son engagement constant en faveur de la valorisation des initiatives culturelles au bénéfice des populations locales. Insistant sur la préservation de l'unité et la promotion d'un développement communautaire harmonieux, il a salué une dynamique collective appelée à inscrire durablement les Monts Mafa dans l'agenda institutionnel.

Le parrain, Abel Botchi, a, pour sa part, magnifié une initiative porteuse d'espoir et de perspectives économiques. Il a exprimé sa reconnaissance à la population de Bécédi-Brignan pour son attachement au rayonnement et au progrès de la localité, soulignant que l'accompagnement parlementaire demeurera un levier essentiel de consolidation.

Pour Hobi Kouaoh Vincent, chef du village et initiateur du projet, cette cérémonie va au-delà d'un simple lancement pour consacrer un hommage aux dignes fils de la région engagés pour leur terroir.

La remise de diplômes et de dons aux personnes du troisième âge est venue sceller, dans un élan de solidarité, l'esprit de transmission et de responsabilité qui fonde cette institutionnalisation.