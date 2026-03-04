Cote d'Ivoire: Théâtre/« Les aventures de Baba dans le bois sacré » - Une improvisation interactive pour développer l'imaginaire des enfants

La Fabrique culturelle de Cocody Les 2 Plateaux a accueilli, le 28 février, la troupe Impro Bab, premier groupe professionnel d'improvisation théâtrale d'Abidjan. Elle y a présenté « Les aventures de Baba dans le bois sacré », un spectacle interactif entièrement improvisé et conçu pour les enfants de 5 à 13 ans.

La création, portée par la directrice artistique, Laurène Sénéchal, a été accompagnée par le Content Lab, en partenariat avec African Culture Fund (Acf).

Pour ce spectacle, rien n'était écrit à l'avance : chaque représentation est née de l'énergie du moment et des propositions du public. Accompagnés par un musicien, les comédiens ont inventé des récits nourris des mots, des idées et des rêves des jeunes spectateurs.

Les enfants n'étaient plus de simples observateurs : ils sont devenus des co-auteurs et parfois des héros des aventures qui se sont construites sous leurs yeux.

Cette interaction a transformé le spectacle en expérience vivante, où l'écoute, la spontanéité et la créativité étaient au coeur du processus.

Au-delà du divertissement, « Les aventures de Baba dans le bois sacré » s'est voulu également éducatif. Le spectacle a stimulé l'imaginaire, encouragé l'expression orale et renforcé la confiance en soi. Il a aussi transmis des valeurs essentielles telles que le vivre-ensemble, le respect de la différence et la solidarité, tout en offrant une première rencontre joyeuse et accessible avec le théâtre.

Grâce à ce projet, Impro Bab confirme sa volonté d'ancrer l'improvisation théâtrale dans le paysage culturel abidjanais, en plaçant la jeunesse au coeur de la scène.