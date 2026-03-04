Ile Maurice: Maurice Ntossui Allogo en mission stratégique de terrain dans l'Ogooué-Ivindo, Ogooué - Lolo et le Haut-Ogooué

Dans la droite ligne des orientations fixées par la feuille de route présidentielle relative aux enjeux de la forêt, de l'environnement et de la cohabitation durable entre l'homme et la faune, le Ministre des Eaux et Forêts, de l'Environnement et du Climat, chargé du Conflit Homme Faune, M. Maurice Ntossui Allogo, a entamé une mission stratégique de terrain.

Ce déploiement, qui s'inscrit dans le cadre du bilan des cent premiers jours d'action gouvernementale, conduit le ministre à travers les provinces de l'Ogooué-Ivindo, de l'Ogooué- Lolo et du Haut-Ogooué. Cette tournée répond à une triple exigence de développement et de souveraineté.

Elle vise en premier lieu à dynamiser le secteur bois par l'industrialisation locale, tout en assurant un suivi rigoureux des mesures d'atténuation du conflit homme-faune qui impacte quotidiennement les populations rurales.

Parallèlement, le Ministre entend poser les jalons d'une gestion plus rigoureuse de la faune sauvage à travers la formalisation de la filière viande de brousse, garantissant ainsi un équilibre entre sécurité alimentaire et préservation de la biodiversité.

La première étape de cette mission s'est déroulée à Koumameyong, dans le département de la Mvoung, au sein de la province de l'Ogooué-Ivindo. Le Ministre Ntossui Allogo y a visité les installations de la coopérative « Le Chant des Champs », où la mise en place d'une clôture électrique financé par L'Initiative pour la Forêt de l'Afrique Centrale (CAFI) constitue un rempart essentiel pour la protection des cultures vivrières.

Cette visite a été suivie d'une visite de la brigade dédiée au conflit homme-faune, une unité de première ligne mobilisée pour intervenir promptement lors des battues administratives, assurer la gestion de la chasse durable et apporter un soutien direct aux victimes.

Le point culminant de cette journée a été marqué par la relance des activités de l'entreprise forestière IBMG située à Booué dans le chef-lieu du département de la Lopé à travers la Société Nationale des Bois des Gabon (SNBG). Avec une capacité de production de 120 mètres cubes par jour, cette unité se concentre sur la première et la deuxième transformation du bois.

Au-delà de sa performance industrielle, cette usine dynamise l'économie locale en employant soixante (60) Gabonais, illustrant ainsi la volonté du Gouvernement d'allier croissance du secteur forêts-bois à la création d'emplois durables.

Ministère des Eaux et Forêts, de L'Environnement, du Climat, Chargé du Conflit Homme-Faune