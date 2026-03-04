Maroc: Walid Regragui s'en va - Ouahbi prend les rênes du Maroc

C'est désormais officiel : Walid Regragui et la Fédération Royale Marocaine de Football ont mis un terme à leur collaboration. L'annonce, attendue depuis plusieurs semaines, a été confirmée ce mardi.

Selon plusieurs sources concordantes, la résiliation du contrat du sélectionneur marocain a été signée il y a quelques jours déjà.

Arrivé à la tête des Lions de l'Atlas en 2022, Regragui aura marqué l'histoire en menant le Maroc jusqu'en demi-finales de la Coupe du monde 2022, une performance inédite pour une sélection africaine. Malgré cette réussite, le technicien a choisi de tourner la page après la Coupe d'Afrique des Nations 2026, estimant son cycle arrivé à son terme.

Des discussions se sont ensuite tenues entre les deux parties afin de formaliser la séparation à l'amiable.

D'après les informations de Loïc Tanzi et Hervé Penot, la Fédération a déjà trouvé son successeur : Mohamed Ouahbi, actuel sélectionneur des U20 marocains, devrait être promu à la tête de l'équipe A.

Il sera accompagné de João Sacramento et Youssouf Hadji comme adjoints, un trio mêlant jeunesse, expérience et connaissance du football africain.