Maroc: Walid Regragui s'en va - Ouahbi prend les rênes du Maroc

4 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)

C'est désormais officiel : Walid Regragui et la Fédération Royale Marocaine de Football ont mis un terme à leur collaboration. L'annonce, attendue depuis plusieurs semaines, a été confirmée ce mardi.

Selon plusieurs sources concordantes, la résiliation du contrat du sélectionneur marocain a été signée il y a quelques jours déjà.

Arrivé à la tête des Lions de l'Atlas en 2022, Regragui aura marqué l'histoire en menant le Maroc jusqu'en demi-finales de la Coupe du monde 2022, une performance inédite pour une sélection africaine. Malgré cette réussite, le technicien a choisi de tourner la page après la Coupe d'Afrique des Nations 2026, estimant son cycle arrivé à son terme.

Des discussions se sont ensuite tenues entre les deux parties afin de formaliser la séparation à l'amiable.

D'après les informations de Loïc Tanzi et Hervé Penot, la Fédération a déjà trouvé son successeur : Mohamed Ouahbi, actuel sélectionneur des U20 marocains, devrait être promu à la tête de l'équipe A.

Il sera accompagné de João Sacramento et Youssouf Hadji comme adjoints, un trio mêlant jeunesse, expérience et connaissance du football africain.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.