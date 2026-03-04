Afrique: Judduwaat - Kadia Sall présente son premier film en avant-première au cinéma

À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la réalisatrice Kadia Sall dévoile, ce dimanche 8 mars 2026 à partir de 16h30, l'avant-première de son tout premier film, Judduwaat, au Seanema du Sea Plaza à Dakar.

Selon le communiqué reçu à la rédaction, Judduwaat, qui signifie « renaissance », explore avec pudeur et sensibilité les thèmes de la mémoire, des silences imposés et de la reconstruction. Le film suit le parcours intérieur d'une femme confrontée aux blessures enfouies de l'enfance et aux non-dits qui façonnent les trajectoires. Dans une approche à la fois intime et sensorielle, Kadia Sall privilégie la lumière, les éléments naturels et les silences pour accompagner ce cheminement vers la guérison.

Connue du public comme actrice et lauréate du prix de la Meilleure actrice du Sénégal aux Teranga Movies Awards 2021, Kadia Sall franchit ici une étape décisive en passant derrière la caméra. Cette première réalisation marque l'affirmation d'une voix engagée, centrée sur la dignité, la mémoire et la transmission.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au-delà de cette avant-première, Judduwaat inaugure un cycle artistique plus large. Le film constitue le point de départ d'une série de courts-métrages consacrés aux "mots" et aux "MAUX" liés aux femmes : blessures invisibles, silences hérités, combats intimes, mais aussi résilience et renaissance. À travers ce projet, la réalisatrice ambitionne d'ouvrir un espace durable de dialogue et de réflexion par le cinéma.