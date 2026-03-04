Afrique de l'Ouest: UEMOA - L'inflation chute à 0% en 2025, après 3,5% en 2024

4 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Demba Dieng

La première réunion de Comité politique monétaire de l'année 2026, de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) s'est ouverte ce matin à Dakar. Présidant le lancement des travaux, le Gouverneur Jean Claude Kassi-Brou s'est félicité des performances enregistrées en 2025, avec notamment l'inflation, qui d'après lui, est passée de 3,5% en 2024, à 0% en 2025.

Ces résultats sont favorisés aux yeux du Gouverneur de la BCEAO par la détente des coûts mondiaux des produits alimentaires et énergétiques, l'amélioration de l'offre des céréales sur les marchés locaux, suite aux performances notées lors de la grande campagne agricole. Pour l'année 2026, a indiqué Jean Claude Kassi-Brou, les perspectives demeurent bonnes.

S'agissant de l'activité économique, le taux de croissance est ressorti à 6,7% en 2025. après 6,2% en 2024. Les performances sont favorisées par la bonne tenue des industries extractives et des services, ainsi les progrès importants enregistrés et les importants rendements agricoles.

Pour ce qui est du financement de l'économie, le taux de croissance des crédits à l'économie s'est situé à 5,6% à fin décembre 2025, après 4% un an plus tôt. La situation des comptes extérieurs, quant à elle, s'est significativement améliorée en 2025, avec une hausse du solde global des paiements par rapport à celui enregistré en 2024.

