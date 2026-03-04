Sénégal: Ndiaganiao - Vers la création d'un centre de formation professionnelle de nouvelle génération

Au regard des enjeux de développement local de la commune de Ndiaganiao, le ministre en charge de la Formation professionnelle, Moustapha Njekk Sarré, a annoncé mardi deux orientations majeures, à savoir le renforcement immédiat des capacités du centre existant et la construction prochaine d'un centre de formation de nouvelle génération.

Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle technique a effectué une visite de travail au Centre de formation professionnelle (CFP) de Ndiaganiao.

Cette visite de terrain leur a permis de réaliser un diagnostic des infrastructures, des effectifs et des équipements des cinq filières actuelles, notamment la restauration, la couture, l'électricité, la menuiserie métallique et le bâtiment.

« Au regard des enjeux de développement local, j'ai annoncé deux orientations majeures, à savoir le renforcement immédiat des capacités du centre existant et la construction prochaine d'un centre de formation de nouvelle génération, conçu pour répondre aux besoins économiques et aux spécificités du terroir de Ndiaganiao », a dit le ministre.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

D'après lui, la formation professionnelle demeure un levier stratégique pour le développement économique et social de nos territoires. Donc, ce projet s'inscrit dans le programme ambitieux du gouvernement de construction de 17 centres de formation professionnelle à travers le Sénégal. Le but est de mieux préparer la jeunesse aux opportunités d'emploi et de soutenir la dynamique économique locale.