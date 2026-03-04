Sénégal: Demande de visa - BLS International renforce la cybersécurité et les systèmes pilotés par l'IA

BLS International a mis en avant la poursuite de ses investissements dans des dispositifs avancés de cybersécurité, d'infrastructures numériques et de prévention de la fraude, afin de garantir un accès sécurisé, fiable et équitable aux services de demande de visa pour les demandeurs au Sénégal. L'annonce a été faite dans un communiqué reçu mercredi.

Au fil des années, BLS International a constamment renforcé son écosystème technologique afin d'améliorer l'expérience des demandeurs, tout en maintenant les normes les plus élevées en matière de sécurité, de confidentialité des données, de conformité et d'intégrité des systèmes.

Ses plateformes numériques ; incluant la prise de rendez-vous en ligne, les processus de soumission des demandes et les systèmes d'enrôlement biométrique ; fonctionnent à grande échelle et gèrent des volumes quotidiens très élevés de trafic, en particulier durant les périodes de forte affluence liées aux voyages.

« Fidèles à notre approche centrée sur le client, nous considérons la sécurité des demandeurs comme un engagement fondamental. Nos investissements structurants dans l'infrastructure numérique, combinés au déploiement de solutions technologiques de pointe, à une supervision constante des systèmes et à la formation régulière de nos équipes, contribuent à renforcer la performance, la résilience et la qualité de l'expérience utilisateur », a dit le Directeur régional Afrique de l'Ouest de BLS International, Akash Patil.

Ainsi, pour soutenir cette montée en charge de manière sécurisée, BLS International a mis en oeuvre une architecture technologique multicouche de niveau entreprise, conçue pour garantir une haute disponibilité, une stabilité opérationnelle et une protection renforcée face à l'évolution des cybermenaces.

Grâce à des investissements soutenus dans la cybersécurité et la modernisation des infrastructures, BLS International demeure engagée à offrir aux demandeurs au Sénégal un « environnement numérique sécurisé, transparent et résilient ». Ceci, tout en répondant aux exigences opérationnelles et de sécurité de ses partenaires gouvernementaux à travers la région.