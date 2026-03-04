Congo-Brazzaville: Résidence d'écriture - Rencontre avec Mavi Diabankana à la médiathèque Etienne-Caux

La Maison des écrivains étrangers et des traducteurs (MEET) a annoncé la rencontre, le 19 mars à 18h à la médiathèque Etienne-Caux, en France, avec le Congolais Mavi Diabankana, dans le cadre du cycle "Venir écrire à Saint-Nazaire".

Né à Brazzaville en 1996, Mavi Diabankana est un jeune essayiste et critique littéraire de nationalité congolaise. Il est devenu une référence sur la scène littéraire de son pays. A travers ses écrits, il tente d'analyser les incohérences qui règnent dans une société africaine où la civilisation première et la société moderne cohabitent en dépit de leurs évidentes incompatibilités.

Le jeune Congolais fait partie des cinq écrivains venus de divers horizons, à l'endroit desquels la MEET de Saint-Nazaire a accordé une résidence d'écriture 2026, suite à une sélection des projets soumis.

La rencontre proposée avec la MEET sera d'une durée de 1h. Elle sera gratuite, à condition de réserver au 0244734560. Il est prévu dans ce cadre propice à la réflexion et à la création une restitution de ses travaux, sous la forme d'une rencontre littéraire au cours de laquelle il échangera avec le public qui viendra à cette rencontre.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans cette résidence dirigée par Patrick Deville, l'écrivain congolais poursuivra l'écriture d'un roman à venir. Rappelons que l'écrivain congolais Mavi Diabankana a publié un essai, «Refaire l'image» en 2021, et un recueil de nouvelles, «Boîte noire», aux Editions Kemet en 2022.