Congo-Brazzaville: Journée mondiale de la protection civile - Une causerie-débat réaffirme l'utilité de la prévention face aux risques environnementaux

A l'occasion de la Journée mondiale de la protection civile célébrée le 1er mars de chaque année, le commandant en second de la sécurité civile, le colonel-major Serge Pépin Itoua Poto, a déclaré que fidèle à sa mission de protéger les personnes, sauvegarder les biens et préserver l'environnement, la sécurité civile réaffirme une vérité absolue : « La prévention demeure l'arme la plus efficace face aux risques environnementaux ».

La causerie-débat a été organisée autour d'un thème d'une portée capitale, à savoir « Gérer les risques environnementaux pour un avenir résilient et durable ». Loin d'être un slogan, ce thème, a indiqué le colonel-major Serge Pépin Itoua Poto, « nous interpelle tous directement, il nous rappelle que les catastrophes ne sont pas seulement des fatalités naturelles. Elles sont bien souvent le résultat des vulnérabilités mal maîtrisées, d'imprudences humaines, ou d'un déficit de culture du risque ». Il a laissé entendre que les inondations récurrentes, les feux de végétation aggravés par des pratiques incontrôlées, les érosions liées à l'urbanisation anarchique, la pollution compromettent la santé publique...

Pour preuve, a dit le colonel-major Serge Pépin Itoua Poto, ces phénomènes constituent aujourd'hui de véritables défis pour les communautés. « Gérer les risques environnementaux est essentiel pour bâtir un avenir résilient et durable.

Comment pouvons-nous concilier développement urbain, protection de l'environnement et résilience face aux défis climatiques ? Les stratégies de gestion des risques seront-elles suffisantes pour protéger nos communautés...Gérer le risque, c'est refuser de subir. C'est choisir d'anticiper pour protéger durablement nos populations », a-t-il assuré.

Notons que trois sous-thèmes ont ponctué la causerie-débat,, notamment « Le rôle de l'action humanitaire : pour placer l'humain et la solidarité au coeur de la détection des menaces », « La prévention en milieu urbain afin de bâtir des cités capables de résister aux choc environnementaux », et « Le rôle de la sécurité civile dans la gestion des risques environnementaux ».

En clôturant la causerie-débat, le commandant en second de la sécurité civile a fait savoir que la protection civile ne se limite plus uniquement à la réponse aux catastrophes, elle intègre désormais la gestion globale et intégrée à travers la prévention, la planification, la réduction des risques et le renforcement de la résilience des communautés. Elle reste un cadre de gestion transversale qui engage l'apport de tous les acteurs.