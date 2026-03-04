Afrique: SNC Bobo 2026 - Le Ministre de la Culture du Burkina a transmis officiellement l'invitation du pays invité d'honneur à son homologue du Ghana

4 Mars 2026
Sidwaya (Ouagadougou)

Le Ghana a officiellement accepté l'invitation à être pays invité d'honneur de la 22e Semaine nationale de la culture (SNC), qui se tiendra à Bobo-Dioulasso du 25 avril au 2 mai 2026. Le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso, Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO, accompagné de l'ambassadeur du Burkina Faso au Ghana, Son Excellence David KABRÉ a officiellement transmis l'invitation officielle ce mercredi 4 mars 2026 à la partie ghanéenne.

Recevant la délégation, Abla Dzifa Gomashie, Ministre ghanéenne chargée de la Culture, a réaffirmé l'engagement du Ghana à approfondir la diplomatie culturelle et à renforcer les liens historiques entre les deux nations.

Elle a souligné que cette manifestation culturelle de la SNC offrira des opportunités aux jeunes créateurs, élargira les plateformes d'exposition et favorisera les échanges commerciaux au sein du secteur créatif.

L'événement proposera des spectacles culturels, un village culturel, une foire gastronomique, un marché d'art, des rencontres littéraires et une foire artisanale. La participation du Ghana devrait renforcer davantage les relations bilatérales entre les présidents John Dramani MAHAMA et Ibrahim TRAORÉ, tout en favorisant la collaboration au sein des écosystèmes créatifs des deux pays.

