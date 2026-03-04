Tunisie: Blé dur - Premiers foyers de rouille jaune signalés

4 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche maritime a annoncé, mercredi, la détection des premiers foyers de rouille jaune dans plusieurs exploitations de blé dur situées dans les principales zones de production du Nord du pays.

Dans un communiqué, le département a appelé les agriculteurs à redoubler de vigilance face à cette maladie fongique à propagation rapide et à caractère épidémique, susceptible d'affecter significativement les rendements si elle n'est pas maîtrisée à temps.

Le ministère recommande une surveillance continue des cultures céréalières, notamment le blé tendre, le blé dur et le triticale.

Il insiste sur la nécessité d'une intervention immédiate dès l'apparition des premiers symptômes, à travers l'application d'un traitement approprié au moyen de fongicides homologués par ses services compétents.

Les producteurs sont également invités à prendre attache avec les services centraux et régionaux du ministère afin de bénéficier de l'accompagnement technique et des orientations nécessaires pour contenir la propagation de la maladie.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.