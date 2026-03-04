Tunisie: Blé dur - Premiers foyers de rouille jaune signalés

Le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche maritime a annoncé, mercredi, la détection des premiers foyers de rouille jaune dans plusieurs exploitations de blé dur situées dans les principales zones de production du Nord du pays.

Dans un communiqué, le département a appelé les agriculteurs à redoubler de vigilance face à cette maladie fongique à propagation rapide et à caractère épidémique, susceptible d'affecter significativement les rendements si elle n'est pas maîtrisée à temps.

Le ministère recommande une surveillance continue des cultures céréalières, notamment le blé tendre, le blé dur et le triticale.

Il insiste sur la nécessité d'une intervention immédiate dès l'apparition des premiers symptômes, à travers l'application d'un traitement approprié au moyen de fongicides homologués par ses services compétents.

Les producteurs sont également invités à prendre attache avec les services centraux et régionaux du ministère afin de bénéficier de l'accompagnement technique et des orientations nécessaires pour contenir la propagation de la maladie.