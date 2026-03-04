Maroc: 1ère édition de la Résidence d'écriture de scénarios de courts métrages de fiction et d'animation

Le Centre cinématographique marocain (CCM) organise, durant les mois de mars et avril à Rabat, la première édition de la Résidence d'écriture de scénarios de courts métrages de fiction et d'animation.

Fruit d'un partenariat avec la Fondation de l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel et du cinéma (FISMAC) et l'Institut français du Maroc (IFM), la Résidence s'adresse aux jeunes réalisateurs et scénaristes marocains porteurs d'un projet de court métrage de fiction ou d'un projet de court métrage d'animation, indique un communiqué du CCM.

Ainsi, elle a pour objectif d'offrir à ces jeunes un cadre de travail privilégié, propice à la création et à l'échange, leur permettant de s'immerger pleinement dans le développement de leurs projets, au sein d'un environnement professionnel et stimulant, poursuit la même source.

L'encadrement de la Résidence sera assuré par Vanessa Chenaie, mentore, consultante, directrice littéraire et coscénariste spécialisée dans le cinéma d'animation, pour les projets de films d'animation, et Yasmine Benkiran, scénariste et réalisatrice marocaine pour les projets de films de fiction.

À l'issue de cet appel à projets, le comité d'organisation a enregistré un total de 78 candidatures éligibles à la phase de sélection, comprenant 8 courts métrages d'animation et 70 courts métrages de fiction.

A cet effet, un comité de lecture et de sélection a été constitué. Il est composé de la représentante du CCM, Soukaina Sentissi, du président de la Fondation ISMAC, Hakim Belabbes, du chargé de mission audiovisuelle et cinéma à l'Institut Français du Maroc, Mohammed Beyoud, de l'enseignant et critique de cinéma, Saïd El Mezouari, ainsi que de Vanessa Chenaie, qui a également pris part à l'examen et à la sélection des projets d'animation.

Après délibération, le comité a retenu les projets suivants dans la catégorie des projets de films d'animation : "Modif's" d'Anas Belgazzar, "Achoura" de Firdaousse Arami, "WANTED" d'Ichrak Lehmouch, "Hejayat" d'Asmaa Benassou et Sami Assouli, ainsi que "FATI LA POULE" d'Ilias Khlifat.

Dans la catégorie des projets de films de fiction, le comité a retenu "2 Frères" d'Ines Lehaire, "Quelque part, ailleurs!" de Doha Safsafi, "When the branch bends" de Zakaria Dinia, "Requiem tangérois" d'Alia Ben Hida et "Les Oliviers" de Mehdi Smairy.

A travers cette initiative, le CCM et ses partenaires réaffirment leur engagement en faveur du développement de l'écriture cinématographique nationale et de l'accompagnement des talents émergents dans les domaines de l'animation et de la fiction, conclut le communiqué.

Bouillon de culture

Festival

L'artiste marocaine Latifa Raafat a été choisie pour animer la soirée de clôture de la 24ème édition du Festival de la chanson tunisienne qui se tiendra du 5 au 8 mars à Tunis, ont annoncé les organisateurs.

Selon le président du comité organisateur du festival, Chaker Cheikhi, le choix de la diva marocaine s'inscrit dans le cadre de l'ouverture à la chanson maghrébine en premier lieu et à la chanson arabe en général, renforçant la dimension maghrébine et arabe du festival.

Ce rendez-vous constitue un espace de promotion de la chanson tunisienne et de mise en valeur des talents créatifs dans les domaines de la composition, de l'arrangement et de l'interprétation, a indiqué M. Cheikhi dans sa présentation du programme de cette édition, ajoutant qu'il s'agit également d'une plateforme de découverte et de promotion des jeunes talents en leur offrant de prometteuses perspectives pour bâtir leurs carrières artistiques.

Trente-quatre oeuvres ont été retenues pour concourir aux prix de cette édition, réparties entre 18 oeuvres dans la catégorie de production de chansons, 9 dans la catégorie instrumentale et 7 dans la catégorie interprétation.