Afrique: Banque mondiale - Seulement 4 % des femmes ont des droits économiques égaux aux hommes

Seulement 4 % des femmes dans le monde bénéficient de droits économiques quasi égaux à ceux des hommes, selon un rapport publié fin février par la Banque mondiale en amont de la célébration de la journée La Journée internationale des droits des femmes.

Le rapport qui s'intéresse à la situation économique des femmes dans 190 pays, prévient que cette inégalité menace l'emploi des 1,2 milliard de jeunes à venir. Malgré 113 réformes positives (2023-2025) et des progrès en Égypte, Jordanie ou Oman, l'application reste partielle.

L'étude, intitulée « Les Femmes, l'Entreprise et le Droit », élargit son analyse au-delà des textes de loi pour examiner, pour la première fois, la mise en oeuvre concrète des règles juridiques.

La Banque mondiale rappelle que les femmes représentent plus de la moitié de la population mondiale (52 %). Dans les dix prochaines années, environ 1,2 milliard de jeunes entreront sur le marché du travail, « dont la moitié sont des filles ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le rapport alerte que « si des mesures ne sont pas prises très vite, des millions de jeunes femmes ne pourront pas accéder à un emploi, et les économies en paieront le prix ».

Le document met en avant un risque systémique : l'absence d'égalité effective des droits économiques freine l'accès à l'emploi et réduit le potentiel productif des économies. Là où l'égalité juridique est effective.

Les auteurs notent que malgré l'existence souvent de textes favorables, ils ne sont appliqués qu'en partie. Selon des experts juridiques cités dans le rapport, « les lois favorisant la pleine participation économique des femmes ne sont appliquées qu'en partie ».

En clair, les gouvernements doivent encore fournir d'importants efforts pour transformer les réformes en changements concrets sur le terrain.

Entre 2023 et 2025, 68 économies à l'échelle mondiale ont adopté plus d'une centaine (113) de réformes juridiques positives dans la plupart des domaines de la vie économique des femmes, en particulier dans l'entrepreneuriat et la lutte contre les violences, précise le rapport.

Ces progrès législatifs ont toutefois été accompagnés, dans de nombreux cas, de contraintes persistantes qui limitent l'accès des femmes au travail, à la création d'entreprise et à la sécurité nécessaire pour profiter des opportunités existantes, constate Indermit Gill, économiste en chef et premier vice-président du groupe de la Banque mondiale pour l'Économie du développement.

Le rapport cite plusieurs gains concrets obtenus dans des pays qui ont engagé des réformes ambitieuses.

L'Égypte, la Jordanie et Oman sont identifiés comme des pays ayant réalisé des progrès significatifs.

L'Égypte se distingue particulièrement, selon le texte, se classant au premier rang des « réformateurs » du globe grâce à une augmentation de 10 points de son score en matière d'égalité juridique.