Afrique: Inauguration du Digital Innovation Lab, un levier stratégique pour la transformation numérique en Afrique

L'Université Al Akhawayn à Ifrane (AUI) a procédé récemment à l'inauguration officielle des infrastructures physiques du "Digital Innovation Lab" (DIL), marquant une nouvelle étape dans son engagement en faveur de l'innovation numérique, de la recherche appliquée et du développement des capacités en Afrique.

Selon un communiqué de l'université, cette plateforme est dédiée à la transformation numérique des services publics, aux infrastructures publiques numériques (DPI), à l'identité numérique, à la cybersécurité et à l'intelligence artificielle responsable.

Elle constitue un noeud stratégique du réseau Upanzi (CMU-Africa), axé sur le renforcement des infrastructures numériques publiques sur le continent africain, fait savoir la même source.

Positionné comme un laboratoire d'innovation appliquée au service du secteur public et de la société, le DIL favorise la co-création entre étudiants, chercheurs, institutions publiques, partenaires internationaux et acteurs de l'écosystème technologique. Il ambitionne de contribuer au développement des capacités locales en matière de gouvernement numérique, d'identité numérique, de cybersécurité et d'intelligence artificielle responsable, tout en promouvant une transformation numérique éthique, inclusive et centrée sur l'humain, rapporte la MAP.

A cette occasion, la chercheuse Houda Chakiri et ses étudiants ont présenté plusieurs initiatives développées au sein du laboratoire. Parmi elles, le projet "RICER", consacré à la gestion du risque des feux de forêt dans la province d'Ifrane, mobilise des approches d'intelligence artificielle géospatiale, afin de renforcer la prévention et la résilience environnementale.

Le projet "NouID+" propose, quant à lui, une identité énergétique numérique destinée aux particuliers, visant à faciliter l'accès à des services énergétiques durables et personnalisés. Cette initiative a été distinguée comme "runner-up" du Digital ID Hackathon, illustrant la capacité des étudiants d'Al Akhawayn à concevoir des solutions innovantes à fort impact sociétal.

D'autres projets portés par les étudiants et chercheurs du laboratoire explorent également des thématiques liées aux infrastructures publiques numériques, à la cybersécurité et à l'intelligence artificielle responsable, avec une attention particulière accordée à l'éthique, à l'inclusion et à la conception centrée sur l'humain.

La cérémonie d'inauguration a permis de présenter la vision, la feuille de route et les axes stratégiques du Digital Innovation Lab, ainsi que de mettre en avant ses partenariats institutionnels et internationaux. Elle a également constitué un espace d'échange entre l'université, les partenaires publics, la société civile et les acteurs de l'écosystème de l'innovation.

A travers le DIL, l'Université Al Akhawayn renforce son positionnement en tant qu'acteur académique de référence dans le domaine de l'innovation numérique publique, au Maroc et en Afrique, avec pour objectifs une visibilité institutionnelle accrue, la consolidation de nouveaux partenariats stratégiques et la valorisation des compétences étudiantes au service de projets à fort impact sociétal, précise-t-on de même source.