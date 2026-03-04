Tunisie: L'Iran ajourne les obsèques nationales du Guide Suprême Ali Khamenei

La télévision d'État iranienne a annoncé le report des funérailles nationales de Ali Khamenei, qui devaient initialement débuter dans la soirée du mercredi 4 mars 2026.

Selon l'agence officielle IRNA, une cérémonie de deuil national étalée sur trois jours était prévue pour le Guide suprême, qui a dirigé l'Iran pendant 36 ans avant d'être assassiné samedi lors de frappes aériennes attribuées à Israël et aux États-Unis.

Décédé à l'âge de 86 ans, Ali Khamenei doit être inhumé dans la ville sainte de Mashhad, son lieu de naissance, située dans le nord-est du pays.