Maroc: Deux ONG saluent la résolution 2797 du Conseil de sécurité comme étape significative vers un règlement définitif

Deux ONG ont salué, lundi lors de la 61e session du Conseil des droits de l'Homme des Nations unies (CDH) à Genève, la résolution historique 2797 du Conseil de sécurité des Nations unies consacrant le Plan marocain d'autonomie comme la seule base pour parvenir à un règlement définitif du différend régional créé autour du Sahara marocain, qualifiant ladite résolution d'étape significative vers une solution définitive.

Intervenant au nom d'OCAPROCE International lors du débat général de la 61e session, Mme Saadani Maolainain a estimé que l'adoption de la résolution 2797 intervient à un moment crucial d'un différend qui dure depuis près d'un demi-siècle et qui a engendré des souffrances et des privations pour les populations sahraouies séquestrées dans les camps de Tindouf.

Cette ancienne déportée sahraouie à Cuba a souligné que le Plan d'autonomie présenté par le Maroc constitue la seule solution viable, juste et réaliste, susceptible de garantir l'ensemble des droits politiques, économiques et sociaux dans le cadre d'une réconciliation globale, sous souveraineté marocaine et conformément aux principes des Nations unies.

Intervenant également au titre du point de l'ordre du jour de la session consacré au débat sur le rapport du haut-commissaire aux droits de l'Homme, Mme Gajmoula Boussif a souligné que la promotion effective des droits humains suppose un cadre institutionnel stable garantissant l'accès à la justice et aux services publics.

Cette militante a également salué les efforts du Maroc en matière de développement socio-économique et de coopération avec le système international des droits de l'Homme, estimant qu'un règlement durable est susceptible de garantir la pleine jouissance des droits fondamentaux pour toutes les populations concernées, y compris celles vivant dans les camps de Tindouf.