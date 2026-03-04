Tunisie: Italie/Transition énergétique - Opportunités d'échanges et innovations technologiques au coeur de KEY Energy

TUNIS — La 4ème édition de l'exposition internationale "KEY, The Energy Transition Expo" inauguré à Rimini en Italie. Rimini, 4 mars 2026 (De Chayma Zenaidi et Meriem Khadhraoui, envoyées de TAP)-Le 4ème rendez-vous central sur la transition énergétique en Europe et en Mediterranée «KEY - The Energy Transition Expo», a été inauguré, mercredi, 4 mars 2026, au Centre des expositions de la ville de Rimini, station balnéaire sur les bords de la mer Adriatique.

Près de 1 000 exposants, dont 30 % internationaux, et plus de 500 acheteurs de 50 pays participent à cette édition. L'événement, qui entend devenir un hub global de l'énergie renouvelable, propose 18 conférences majeures sur des thèmes allant du réseau de recharge pour véhicules électriques aux avancées dans le photovoltaïque et le recyclage des batteries. Dès l'entrée, le ton est donné : pour la première fois, le salon occupe l'intégralité du site, signe d'un changement d'échelle assumé par les organisateurs (Key Exhibition Group et ses partenaires).

Les halls, entièrement dédiés aux filières de l'énergie propre, dessinent un parcours structuré autour de sept grands filières, du photovoltaïque à l'éolien, en passant par le stockage, l'efficacité énergétique, la mobilité électrique et les villes durables.

Des acteurs tunisiens de l'énergie renouvelable seront présents durant les 3 jours de l'exposition (4-6 mars 2026), pour booster une coopération énergétique déjà confirmée. Le secteur privé sera également représenté par 6 sociétés Tunisiennes actives pour la plupart dans le solaire photovoltaïque, prennent part à cette exposition, dont Technosol, Sunsol et Ivasolar.

L'édition 2026 de Key Energy Expo a consacré un espace d'une ampleur inédite à l'hydrogène. Organisé en collaboration avec Hannover Fairs International GmbH, le Hydrogen Power Expo (HYPE), l'exposition met en avant électrolyseurs de nouvelle génération, solutions de stockage et applications industrielles. Elle confirme ainsi le positionnement stratégique de cette technologie dans les scénarios de décarbonation.

Au cœur du salon, "l'Innovation District" élargi concentre l'attention. Startups et PME y présentent des solutions intégrant intelligence artificielle, digitalisation des réseaux et optimisation des flux énergétiques. Le projet « Green Jobs & Skills » y favorise les rencontres entre entreprises et talents, tandis que le prix Lorenzo Cagnoni récompense les projets les plus innovants exposés sur place.

Plus internationale que jamais, l'édition 2026 attire délégations et acheteurs d'Europe, d'Afrique du Nord, des Balkans et de Turquie. Au-delà de la vitrine technologique, KEY 2026 s'impose ainsi comme une plateforme stratégique de partenariats et de business, à un moment charnière pour l'accélération de la transition énergétique mondiale.

Dans une déclaration à l'agence TAP, Ali Kanzari, président de la chambre syndicale nationale du photovoltaïque a qualifié de «stratégique» et de «gagnant-gagnant» le partenariat énergétique entre la Tunisie et l'Italie». «La Tunisie, via le projet d'interconnexion électrique ELMED (600 MW), aspire à sécuriser son approvisionnement en électricité pour la climatisation pendant la saison estivale (période de pic de consommation électrique) alors que l'Italie oeuvre à garantir ses besoins en électricité pour le chauffage en période d'hiver» a-t-il expliqué.

D'après lui, la Tunisie projette, dans le cadre de sa "Stratégie énergétique 2035 : Feuille de route vers la neutralité carbone", d'investir, entre autres, dans la technologie de stockage pour intégrer les énergies renouvelables avec des solutions de batterie prévues. A travers son engagement dans une transition énergétique multidimensionnelle, la Tunisie vise la neutralité carbone d'ici 2050.

Cette trajectoire repose sur deux piliers fondamentaux : une maîtrise accrue de la demande par l'efficacité et la sobriété énergétique, ainsi qu'un déploiement massif des énergies renouvelables, avec un objectif ambitieux de 8 350 MW de capacité installée d'ici 2035. Parallèlement, le pays mise sur l'électrification des usages, notamment via la promotion des véhicules électriques, et sur le développement d'une filière d'hydrogène vert pour décarboner l'industrie et se positionner comme exportateur vers l'Europe.

Pour garantir la sécurité d'approvisionnement durant cette transition, la stratégie prévoit le renforcement des infrastructures (stockage de GNL, interconnexion électrique avec l'Italie) et la relance encadrée de la production nationale d'hydrocarbures. Il s'agit d'un modèle basé sur une réforme profonde de la gouvernance et des opérateurs publics (STEG, STIR, ETAP) pour assurer une transition socialement juste, créatrice de plus de 70 000 emplois et protectrice pour les ménages les plus vulnérables.