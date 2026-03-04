Tunisie: Kairouan Madinati - Quand le « sefseri » investit les rues

À l'occasion de la Journée nationale du costume traditionnel, l'association Kairouan Madinati organise une sortie du « sefseri » sous le slogan « Notre tenue est notre identité et notre authenticité est notre fierté », le 16 mars.

Cette manifestation vise à valoriser le patrimoine de la ville de Kairouan et à préserver son identité culturelle et populaire. Le parcours débutera devant le complexe culturel Assad Ibn Al-Furat, passera par la place Jeraba, puis s'achèvera à la grande mosquée Grande Mosquée de Kairouan. Une immersion dans le circuit touristique de la médina est prévue, dans une ambiance folklorique mêlant traditions et héritage historique.

Fondée par des passionnés attachés à leur ville, l'association œuvre à renforcer le lien entre les citoyens et leur patrimoine culturel autour du slogan « Notre patrimoine... notre avenir ». Elle mène des actions variées autour de l'identité kairouanaise, notamment dans les domaines du costume, de l'artisanat, des traditions, de l'architecture et de la musique populaire.

L'association accorde une attention particulière au costume traditionnel, considéré comme un élément vivant de la mémoire collective, à travers l'organisation de défilés et d'initiatives visant à promouvoir l'identité et les racines culturelles. Elle s'investit également dans la sensibilisation des jeunes, via des ateliers dans les écoles, des visites de sites historiques et des programmes éducatifs.

À noter que la Journée nationale du costume traditionnel est célébrée en Tunisie le 16 mars de chaque année depuis 1996. Elle vise à promouvoir l'identité culturelle et à valoriser le patrimoine tunisien, notamment à travers le port de tenues traditionnelles comme la jebba, le sefseri et le burnous dans les institutions éducatives et administratives.