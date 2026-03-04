Tunisie: Campagne de solidarité ramadan à SOS villages d'enfants - Journée portes ouvertes le 8 mars

SOS Villages d'Enfants Tunisie organise, le dimanche 8 mars, une journée portes ouvertes dans le cadre de sa campagne de solidarité de Ramadan, sous le slogan « En Ramadan, votre générosité porte ses fruits ».

L'événement se déroulera simultanément de 10h à 15h dans quatre régions : Gammarth (Tunis), Siliana, Mahrès (Sfax) et Akouda (Sousse). L'objectif est de rapprocher l'association du public, de présenter ses programmes socio-éducatifs et d'expliquer les modalités de soutien.

Cette initiative vise aussi à renforcer la transparence et le dialogue direct avec les donateurs, partenaires et familles bénéficiaires.

L'association lance un appel à la mobilisation des citoyens, entreprises et acteurs de la société civile pour soutenir ses actions durant le mois de Ramadan.

Actuellement, SOS Villages d'Enfants Tunisie accompagne plus de 9 000 enfants et jeunes au sein de 1 850 familles dans 12 gouvernorats, avec l'ambition d'atteindre 12 000 bénéficiaires d'ici 2026.