Tunisie: Basket - Super play-off, les choses sérieuses...

Après des mois de compétition, nous arrivons à l'étape capitale, celle où l'on va jouer le titre. Qui succèdera au CA ? Quatre clubs se lancent dans une série de matches pour totaliser trois victoires.

Le CA affronte la JSK en demi-finale dans une confrontation tendue et musclée.

Les Clubistes sont les favoris pour remporter le sacre, mais la JSK, équipe complètement reconstruite, jouera avec l'effet surprise et pour essayer de piéger un adversaire qui a un effectif riche.

Dans l'autre opposition, l'USM se heurtera à l'Etoile avec l'avantage du terrain. L'USM n'a pas dit son dernier mot cette saison malgré son recul, alors que l'ESS, éliminée en coupe, tentera de sauver sa saison. Le premier match de cette série a un poids énorme sur le score final d'après ce qu'on a remarqué ces dernières saisons.

Le programme

Aujourd'hui

Salle Gorjani

14h00 : Club Africain-JS Kairouan

Demain

Salle Mzali

14h00 : US Monastir-ES Sahel

Samedi (2e acte)

Salle Gorjani

14h00 : Club Africain-JS Kairouan

Dimanche

Salle Mzali

14h00 : US Monastir-ES Sahel