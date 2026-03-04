Tunisie: Attaque de missiles conjointe depuis l'Iran et le Liban contre l'entité sioniste

Des médias sionistes ont rapporté le lancement simultané de roquettes depuis le Liban et l'Iran en direction du territoire sioniste .

Selon la chaîne 12 sioniste , des projectiles ont été tirés de manière coordonnée depuis les deux pays. La chaîne 14 a, de son côté, indiqué qu'il s'agirait de la troisième attaque conjointe en l'espace de deux heures.

D'après plusieurs médias sionistes, les tirs auraient visé notamment Tel-Aviv, le sud de Haïfa et la ville d'Ashkelon. L'armée sioniste a affirmé avoir détecté des lancements de missiles depuis l'Iran et activé ses systèmes de défense aérienne.

La chaîne 12 a également fait état de l'interception par l'armée de l'air d'un missile en provenance d'Iran. Ces informations ont été relayées par la chaîne qatarie Al Jazeera.