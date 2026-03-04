Tunisie: Les États-Unis relèvent le niveau d'alerte voyage pour quatre pays du Moyen-Orient

Les États-Unis ont relevé leur niveau d'alerte aux voyageurs à destination de plusieurs pays du Moyen-Orient. Le département d'État américain a classé l'Arabie saoudite, Oman, les Émirats Arabes Unis et la Jordanie au niveau 3, recommandant de « reconsidérer les voyages » vers ces destinations.

Selon le The Wall Street Journal, cette décision a été annoncée mercredi. Le département d'État a également indiqué que Bahreïn, le Koweït et le Qatar sont actuellement classés au même niveau de risque, tandis que l'Égypte reste au niveau 2, qui appelle à « faire preuve d'une vigilance accrue ».

Le système d'alerte aux voyageurs du département d'État américain repose sur quatre niveaux d'évaluation des risques sécuritaires. Le niveau 3 signifie qu'il est conseillé d'éviter les déplacements non essentiels, tandis que le niveau 4, le plus élevé, recommande de ne pas voyager.

Par ailleurs, l'ambassade des États-Unis à Manama a appelé les ressortissants américains à quitter immédiatement Bahreïn « si cela peut être fait en toute sécurité ». Elle a également annoncé la suspension de tous les services consulaires de routine jusqu'à nouvel ordre.

