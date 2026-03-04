Tunisie: Les États-Unis relèvent le niveau d'alerte voyage pour quatre pays du Moyen-Orient

4 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Les États-Unis ont relevé leur niveau d'alerte aux voyageurs à destination de plusieurs pays du Moyen-Orient. Le département d'État américain a classé l'Arabie saoudite, Oman, les Émirats Arabes Unis et la Jordanie au niveau 3, recommandant de « reconsidérer les voyages » vers ces destinations.

Selon le The Wall Street Journal, cette décision a été annoncée mercredi. Le département d'État a également indiqué que Bahreïn, le Koweït et le Qatar sont actuellement classés au même niveau de risque, tandis que l'Égypte reste au niveau 2, qui appelle à « faire preuve d'une vigilance accrue ».

Le système d'alerte aux voyageurs du département d'État américain repose sur quatre niveaux d'évaluation des risques sécuritaires. Le niveau 3 signifie qu'il est conseillé d'éviter les déplacements non essentiels, tandis que le niveau 4, le plus élevé, recommande de ne pas voyager.

Par ailleurs, l'ambassade des États-Unis à Manama a appelé les ressortissants américains à quitter immédiatement Bahreïn « si cela peut être fait en toute sécurité ». Elle a également annoncé la suspension de tous les services consulaires de routine jusqu'à nouvel ordre.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

 

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.